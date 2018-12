Fiesta guadalupana pasada por nubes, sol, lluvia, viento y hasta “agua nieve”

Tenemos un día 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, para el olvido. Primero, amaneció nublado, luego salió el sol, aparecieron ráfagas de viento por arriba de los 70 kph y en este momento, está cayendo algo parecido al agua nieve.

No obstante, tenemos informes sobre la situación en la Explanada de los Insurgentes y el templo de la Morena del Tepeyac, y hay mucha gente que está caminando por la avenida en dirección a la nueva parroquia guadaupana.

Hoy miércoles, dice el Meteorológico local, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, un vórtice de núcleo frío cruzará Sonora y se desplazará sobre el norte del país, interaccionará con la abundante entrada de humedad del Oceáno Pacífico, así como una línea de baja presión aravesado la entidad, lo que ocasionará lluvias y potencial para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Chihuahua y Durango, así como vientos con rachas superiores a los 70km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas.

Lo cierto es que está pasando un viento bastante violento, por encima de los 70 Kp/h, que ha causado una serie de destrozos. Hay reportes de la caída de anuncios espectaculares, lonas y otros objetos que han ocasionado la ausencia de electricidad en distintos puntos de la capital.

No obstante el viento, la lluvia y el sol abundante que hemos tenido en el dia, hasta el momento no se tiene conocimiento de algún episodio en el que haya resultado alguien lastimado, aunque…apenas cruzamos por el meteoro, o por el fenómeno natural y todavía no podemos cantar victoria, puesto que las ráfagas de viento siguen presente en los distintos puntos de la geografía estatal.