Filipe Luis dice llegar a Rusia en su mejor momento tras perder dos mundiales

Teresópolis (Brasil), 25 may (EFE).- El lateral izquierdo Filipe Luis, del Atlético de Madrid y uno de los 23 convocados por Brasil para Rusia 2018, afirmó hoy que llegará al Mundial en su mejor momento tras haberse perdido los dos últimos mundiales, en los que figuraba como favorito para ser convocado.

“Tuve oportunidad de ir a dos mundiales antes, pero creo que llego a Rusia en mi mejor momento, tanto mental como físicamente”, aseguró el lateral en una rueda de prensa que concedió tras el entrenamiento que la selección brasileña hizo este viernes en Teresópolis.

“Estoy muy feliz por esta oportunidad. Disputar un Mundial es lo que todo futbolista sueña y cuando salí joven de Brasil rumbo a Europa fue pensando en esa posibilidad”, agregó.

Filipe Luis fue excluido a última hora de la lista de convocados por el entonces seleccionador brasileño Dunga al Mundial de Sudáfrica 2010 debido a una grave lesión, y pese a que figuraba como favorito, no fue tenido en cuenta por Luiz Felipe Scolari para el de Brasil 2014.

Su convocatoria para el de Rusia fue amenazada por una fractura en la fíbula de la pierna izquierda que sufrió el 15 de marzo en un partido del Atlético de Madrid, precisamente en territorio ruso, pero de la que se recuperó en 50 días y de la que dice ya haber olvidado después de jugar tres partidos.

“Le dije a mi esposa que serían dos meses que no me vería en casa porque daría mi vida para recuperarme y estar listo a tiempo. Aunque no fuese convocado quería saber que había dado todo para recuperarme. Hoy estoy en perfectas condiciones para ayudar a Brasil”, dijo.

“Creo que soy el único en el mundo que disputará el Mundial tras haberse fracturado las dos piernas (la derecha en 2010), pero vi que era una oportunidad para mostrar que haciendo esfuerzo todo es posible. Volví antes de tiempo, me siento bien, estoy aquí con la ayuda de Dios y me siento privilegiado. Por eso digo que también estoy mentalmente más preparado”, agregó.

Filipe Luis dijo que habría sido muy frustrante perderse un nuevo Mundial estando en el auge, como le ocurrió al lateral derecho Daniel Alves, que fue excluido a última hora de la lista de convocados para el Mundial por una lesión, pese a que sus compañeros lo consideraban como “nuestro capitán”.

Sobre sus habilidades para tener satisfecho a entrenadores tan diferentes como Tite (selección brasileña), Diego Simeone (Atlético Madrid) y Dunga (selección brasileña en 2010), afirmó que no intenta conquistar a los técnicos con palabras sino con trabajo en la cancha, dedicación y seriedad.

Aseguró que Tite debió tener muchas dificultades para elegir a los laterales izquierdos de la selección (Marcelo y él) debido a que hay muchos brasileños en la posición en excelentes condiciones, entre los que citó a Alex Sandro.

Sobre Tite, dijo que tiene condiciones para ser un entrenador victorioso si decide asumir un club europeo y agregó que sería su ejemplo a seguir en caso de que algún día opte por la carrera de técnico, pues comparte todo lo que él piensa sobre el fútbol.

Fue igualmente elogioso con Simeone, que lo ha comandado por seis años y de quien dijo que “asumió el Atlético cuando el club estaba en una etapa complicada y lo convirtió en campeón, y se renueva todos los años”. EFE