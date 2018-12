Filmes de Ozon y Akin entre las películas a competición en próxima Berlinale

Berlín, 13 dic (EFE).- La dirección de la Berlinale dio a conocer hoy los primeros seis títulos de su sección oficial, entre los que figuran películas de François Ozon y Fatih Akin, después de anunciar hace unos días que la danesa Lone Scherfig será la encargada de abrir la competición y el festival.

“Grâce à dieu” (“By the Grace of God”), de Ozon, celebrará su estreno internacional en la 69 edición de la Berlinale, que arranca el próximo 7 de febrero.

Con el estreno mundial de la coproducción germano-francesa “Der Goldene Handschuh” (“The Golden Glove”), Akin competirá en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de Berlín.

También en la competición oficial estarán la austríaca “Der Boden unter den Füßen” (“The Ground Beneath My Feet”), de Marie Kreutzer; y la germano-serbia “Ich war zuhause, aber (“I Was at Home, but”), de Angela Schanelec.

Completan esta primera lista de seis películas “Kiz Kardesler ” (“A Tale of Three Sisters”), una coproducción entre Turquía, Alemania, Holanda y Grecia, dirigida por Emin Alper; y la canadiense “Répertoire des villes disparues” (“Ghost Town Anthology”), de Denis Côté.

La dirección del festival dio a conocer asimismo tres películas para su apartado “Special”, con carácter de exhibición.

Son la india “Gully Boy”, de Zoya Akhtar; y la germano-austríaca “Brecht”, de Heinrich Breloer.

Completan esta primera lista de filmes seleccionados el documental estadounidense “Watergate”, de Charles Ferguson, que celebrará en el festival su estreno europeo.

Un festival que abrirá Scherfig con su largometraje “The Kindness of Strangers”, una coproducción danesa-canadiense con participación también sueca, francesa y alemana y este año el jurado de la competición estará presidido por la actriz francesa Juliette Binoche. EFE