Finaliza Estatal de Hockey Sobre Pasto

En próximos días los coach integrarán a los equipos que habrán de viajar a Mexicali, para el Regional

Finalizó el selectivo estatal de Hockey Sobre Pasto previo al Macro Regional de los Juegos Nacionales CONADE 2022, en donde con este selectivo, saldrán los y las deportistas que representarán a Durango en esta justa deportiva, la más importante a nivel nacional.

En las instalaciones del Instituto Estatal del Deporte concluyó exitosamente este evento en donde los y las jóvenes hockistas nuevamente mostraron sus habilidades y destrezas en la práctica de esta disciplina deportiva, poniendo de manifiesto lo que los entrenadores de esta disciplina, les pedían realizar en el terreno de juego.

Así pues con este selectivo estatal, únicamente faltará que los coach integren los equipos que habrán de viajar a Mexicali, Baja California, en las categorías de: sub 15, varonil y femenil, sub 18 varonil y la sub 21 femenil y varonil.

En este último día del selectivo los integrantes de los diferentes equipos dejaron todo sobre el terreno de juego sin importarles el quemante sol que caía sobre la grama, haciendo gala de sus cualidades en sus diferentes posiciones en la línea defensiva y ofensiva, así como la recuperación de la bola para atacar o defender según el caso.

Para la realización de este estatal se contó con el apoyo del departamento de alto rendimiento del IED, como son las área de Nutrición, Fisioterapia, Psicología, y metodología y se continuará trabajando con los y las seleccionados y seleccionadas para que lleguen bien preparados a la etapa nacional.

