Firma mexicana implica a opositor boliviano en supuesta evasión de impuestos

La Paz, 25 sep (EFE).- Un representante de la empresa mexicana Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) implicó hoy al opositor boliviano Samuel Doria Medina en una trama de supuesta evasión de impuestos, dentro de una investigación parlamentaria a firmas locales que figuran en los papeles de Panamá.

El representante de GCC, Sergio Sainz, dijo a los legisladores bolivianos que investigan el caso de los papeles de Panamá que el monto por la venta en 2005 de cerca de la mitad de la cementera Soboce, que era participada por Doria Medina, fue “sustancialmente mayor” al reportado a las autoridades, aunque no precisó cifras.

Según un comunicado del Senado, Sainz también indicó que Doria Medina solicitó la intermediación en La Paz de la empresa panameña Akapana para la venta de las acciones de Soboce.

“Sí se incluyó y fue a solicitud del señor Samuel Doria Medina y los demás accionistas de la Compañía de Inversiones Mercantiles S.A (CIMSA), el accionista mayoritario de Soboce”, manifestó Sainz.

En noviembre pasado, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, acusó a Doria Medina de haber usado la empresa panameña Akapana para esconder ganancias por la venta de cerca de la mitad de Soboce a GCC con el propósito de evadir impuestos.

García Linera sostuvo entonces que Doria Medina vendió en 2005 un 46,5 % de la firma Soboce a Cementos de Chihuahua con una ganancia de 43 millones de dólares, de los que reportó oficialmente ante las autoridades bolivianas la suma de 11,5 millones.

Según la denuncia del vicepresidente, el opositor usó a Akapana para vender las propias acciones baratas, revenderlas a los mexicanos y de este modo evadir impuestos en Bolivia, ocultando una ganancia de alrededor de 31,3 millones de dólares.

En 2014, la familia de Doria Medina vendió las acciones que le quedaban en Soboce al grupo peruano Gloria, que dos años antes adquirió la parte que tenía GCC.

El opositor rechazó en Twitter la versión de los empresarios mexicanos, a quienes acusó de querer “generar líos para no pagar” los 36 millones de dólares que deben a CIMSA dentro de un arbitraje ganado por el consorcio boliviano.

“Comisión congresal sigue el juego a empresa extranjera que perdió arbitraje, se niega a pagar y se alía con oficialistas para acusarnos”, escribió Doria Medina.

El diputado oficialista Manuel Canelas, que encabeza la comisión que indaga el caso de los papeles de Panamá, dijo que la información obtenida hoy ayudará a la comisión, que ya se encuentra en la “fase final” de la redacción de su informe sobre la investigación.

“Enviaremos estos resultados a las instancias pertinentes para que continúen la investigación. En el caso que haya ilícitos, será la Fiscalía que tome medidas”, indicó Canelas.

Añadió que “si no hay claridad sobre temas fiscales”, el Servicio de Impuestos Nacionales deberá actuar, y si no están claros los manejos financieros, le corresponderá tomar medidas a la Unidad de Investigaciones Financieras, no solamente en el caso de Doria Medina, sino en todos los investigados por la comisión.

Estos parlamentarios investigan desde mayo de 2016, a pedido del Ejecutivo, a alrededor de un centenar de empresas bolivianas que aparecen en los papeles de Panamá, ante sospechas de que esas firmas fueron supuestamente creadas para evadir el pago de impuestos. EFE