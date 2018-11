Fiscal general amenaza con quitar a fiscal de caso Keiko en cualquier momento

Lima, 7 nov (EFE).- El fiscal de la Nación (fiscal general) de Perú, Pedro Chávarry, amenazó con apartar “en cualquier momento” al fiscal que ha llevado a prisión preventiva a la líder opositora Keiko Fujimori por un presunto lavado de activos si comprueba que no está haciendo bien su trabajo.

“Puedo removerlo en cualquier momento si yo compruebo que no está cumpliendo con su función, porque el trabajo del fiscal debe ser serio, transparente y no debe estar direccionado”, dijo Chávarry sobre el fiscal contra el lavado de activos José Domingo Pérez en una entrevista al canal Willax.

En un mensaje publicado la pasada semana tras aprobarse la prisión preventiva por tres años contra Fujimori, Chávarry acusó a Pérez de tener “un interés político coordinado con el Gobierno” para no investigar al presidente de Perú, Martín Vizcarra, por la frustrada construcción del nuevo aeropuerto de Cusco.

Chávarry explicó en la misma entrevista a Willax que si no ha sacado todavía al fiscal Pérez es para que no parezca una venganza después de que este lo haya citado para interrogarlo por sus supuestos vínculos con el fujimorismo.

“No quiero que esto se tome como una represalia porque él me está citando, como si yo me demostrara que tengo temor a que me pregunte”, comentó Chávarry, quoen está citado para declarar ante Pérez el 19 de noviembre.

El fiscal de la Nación, quien anteriormente dijo que Pérez no lo podía interrogar porque es su “inferior”, indicó que la citación le pareció un gesto de autosuficiencia.

“No me gustan son los gestos de autosuficiencia. Él tiene que pedirme a mí que yo le dé el lugar, la oportunidad, el momento y la hora para la declaración”, agregó.

Sin embargo, Chávarry aseguró que está dispuesto a ir “a cualquier lugar, incluso hasta la punta del cerro, con tal de que las investigaciones lleguen a buen puerto”.

El Gobierno peruano y el fiscal general mantienen una confrontación en la que Vizcarra ha pedido en reiteradas ocasiones a Chávarry que dimita por su supuesta relación con los actores de una gran red de tráfico de influencias, favores y prevaricación de la que participaban magistrados, empresarios y políticos.

Mientras Chávarry ha amenazado a Vizcarra con investigarlo por el caso Chinchero, nombre del nuevo aeropuerto del Cusco, pero la Constitución le impide acusarlo a menos que sea por casos extremos como traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso salvo en las excepciones previstas o impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones. EFE