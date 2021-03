Fiscalía Anticorrupción sin interés de dañar moralmente a personas

Después de que se le impuso una suspensión al fiscal estatal anticorrupción, Héctor García, para no abordar temas que pueden afectar la sensibilidad de las personas, expresó confianza en que esta situación se resuelva en breve a su favor, pues manifestó que no existe la más mínima intención de dañar a ninguna persona, como se demostrará plenamente.

Al ser entrevistado con respecto a la demanda que interpuso en su contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el fiscal manifestó que se le impuso una suspensión por parte del magistrado Trejo en el sentido de no tocar los temas que puedan lastimar la sensibilidad de las personas, por lo cual está limitado para dar declaraciones ante medios de comunicación.

Sin embargo, dijo que busca combatir esta limitante porque considera que no procede, que es una acción que se da de manera arbitraria y contraria a derecho, pero aseveró que se tienen que pasar los tiempos que establece la ley para presentar un recurso, el cual se tendrá que resolver para que esta suspensión quede sin efecto.

Con respecto a los señalamientos por daño moral, dijo que “a mi forma de ver no hay ni siquiera una mínima intención de dañar, no la más mínima idea de generarle una afectación encaminada a su área dañada, no lo veo, lo vamos a demostrar que estos señalamientos que se hacen no son reales, tenemos la versión estenográfica de esa conferencia, jamás denosté, jamás califiqué, jamás prejuzgué, entonces creo yo que no tiene razón de ser, creo yo que en su oportunidad va a quedar muy claro y desde luego he sido muy cuidadoso, respetuoso en mi forma de declarar, pero también ténganlo ustedes muy claro, nosotros estamos comprometidos con la transparencia”, dijo el fiscal.

Agregó que cuando se le pregunta de manera concreta si tiene el asunto, claro que lo tiene; si le piden detalles, da los detalles hasta donde no se pueda comprometer la investigación, lo cual sucedió en términos reales, por lo cual insistió en que no cree que sea objeto de un reclamo de esta naturaleza, por lo cual se defenderá.

