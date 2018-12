Fiscalía guatemalteca hace amparo para desaforar a vicepresidente de Congreso

Guatemala, 21 dic (EFE).- La Fiscalía guatemalteca presentó hoy una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no desaforar al vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, señalado por un caso de tráfico de influencias.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad, que trabaja de la mano de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), rechazó la resolución de noviembre pasado emitida por el Supremo, que decidió, en una votación dividida, declarar “no ha lugar a formación de causa” contra Alejos en un antejuicio (proceso de desafuero) que había presentado el pasado 25 de enero.

Según el señalamiento de la Fiscalía, Alejos fue uno de los supuestos implicados en una red denominada “Traficantes de Influencias” que gestionaba y agilizaba ante la Superintendencia de Administración Tributaria la devolución del crédito fiscal, por lo que el Ministerio Público y la Cicig pidieron que se le levante la inmunidad para investigarlo.

Alejos, quien presentó numerosas apelaciones y recusaciones contra la Corte Suprema de Justicia para evitar ser procesado, consiguió el pasado 21 de noviembre que los magistrados impidieran su desafuero.

Cuando conoció el señalamiento en su contra, Alejos declaró en un vídeo que la persecución en su contra era por “motivos políticos” y sostuvo: “No he cometido ningún delito y nada de lo que me señalan es real, por lo tanto no tienen prueba para demostrar nada en mi contra”.

Según Alejos, la exfiscal Thelma Aldana (entonces en el cargo) y el comisionado de la CICIG, el abogado colombiano Iván Velásquez, quieren intimidarle porque no se prestó a “un golpe de Estado técnico al presidente de la República (Jimmy Morales) que es otro de sus objetivos”.

En la trama “Traficantes de Influencias” se encuentra procesado el juez Séptimo Penal, Adrián Rodríguez, así como los empresarios Carlos Arévalo García (por cohecho activo y defraudación tributaria), Hugo Molina Botrán y Luis Paz Masek (ambos por cohecho activo).

El grupo se benefició de comisiones a cambio de agilizar la devolución del crédito fiscal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de esta red de tráfico de influencias.

Por esta causa han sido declarados prófugos de la justicia, entre otros, el excandidato a la Vicepresidencia de Guatemala por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en 2015, el empresario Mario Leal Castillo. EFE