Fiscalia panameña pide enjuiciamiento a acusados de fraude a casa de valores

Panamá, 18 may (EFE).- La fiscalía panameña solicitó hoy el llamamiento a juicio para 11 de los 13 acusados de supuestamente cometer un fraude de varios millones de dólares en la extinta casa de valores Financial Pacific de Panamá (FP), informó el Órgano Judicial de Panamá (OJ).

La fiscal Aida Castro formuló su petición durante la audiencia preliminar realizada por el juez, Johann Barrios, del Juzgado Segundo de Circuito Penal, quien se acogió al término de Ley para calificar si hay mérito legal para el llamamiento a juicio por este caso.

La audiencia se realizó contra Mayte Del Carmen Pellegrini, Marcial Antonio García Montiel y 11 personas más, investigados por la presunta comisión del delito contra el orden económico, por un supuesto desvió de más de 18 millones de dólares, en perjuicio de la Casa de Valores Financial Pacific Inc.

La fiscal Aida Castro solicitó enjuiciamiento para Mayte del Carmen Pellegrini, Carmen Puerta De León, Carlos Alberto Pellegrini Puerta, Marjorie Lizbeth Guerrero Rodríguez, Carlos Aníbal De León López y Marcial Antonio García Montiel.

Su petición de llamamiento a juicio también incluyó a Raúl Demetrio Phillps Vega, Hernán Cortez Rodríguez, Arturo Mitchell Donahoue Ortiz, Stefanie Quinn De Donahoue y Vivian Lizbeth Villarrreal Andrión.

Todos ellos vinculados a la supuesta comisión del delito contra el orden económico, en base a una investigación iniciada el 24 de julio de 2012 a raíz de una querella presentada por los directivos de la mencionada casa de valores, según un comunicado del OJ.

Además, la fiscalía pidió un sobreseimiento provisional para los acusados Norman Castrellón Mendoza y Óscar Rodríguez.

De acuerdo con la fiscalía, la investigación estableció mediante informes de auditoría forense del Instituto de Medicina Legal la realización de transferencias de dinero por cheques y electrónicas (ACH), “a personas y empresas que no mantenían ningún tipo de relación con Financial Pacific Inc., causando un perjuicio de más de 18 millones de dólares”.

Dichas transferencias, indicó la Fiscal, presuntamente fueron realizadas por medio de “Money Markets” ficticios, con el fin de disimular los dineros faltantes y evitar ser detectada por los controles internos, señala el OJ en un comunicado.

La defensa se opuso a la solicitud de la Fiscalía y pidió al Tribunal que dicte un sobreseimiento definitivo a favor de sus representados, al considerar que no hay los elementos probatorios que acrediten la conducta delictiva.

Los abogados Juan Camargo, José Ramiro Fonseca, Kevin Moncada Luna, Sergio Morales, Julio César Pinzón y el defensor público Rommel Salerno, presentaron 6 incidentes de prescripción, alegando que han pasado seis años, por lo que solicitaron la prescripción del delito.

El juez Johann Barrios rechazó estos incidentes de prescripción, y otros dos de nulidad presentados por Moncada Luna y Morales, quienes fundamentaron su solicitud en la supuesta pérdida de fojas del expediente, señalamientos que fueron negados por el Tribunal.

Esta audiencia preliminar había sido aplazada cerca de una media docena de veces, la última el 12 de diciembre pasado porque la defensa de Mayte Pellegrini, extrabajadora de la casa de valores, interpuso el pasado 14 de noviembre un amparo de garantías.

El caso se remonta a 2012 cuando dos entonces directivos de Financial Pacific, West Valdés e Iván Clare, acusaron a Pellegrini de haber cometido irregularidades en la casa de valores, que fue diluida por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá en 2014 a raíz del escándalo financiero. EFE