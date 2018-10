Fiscalía paraguaya desvincula a diputado de caso de narcotráfico

Asunción, 28 oct (EFE).- Agentes fiscales paraguayos desvincularon al diputado Freddy D’Ecclesis del Operativo Austral, operación desarrollada este sábado en la que cayeron varios miembros de una organización dedicada al tráfico de drogas por vía aérea hasta Uruguay y Argentina, según informó hoy la Fiscalía.

La figura de Freddy D’Ecclesis, del Partido Colorado, se relacionó este sábado con la causa después de conocerse que su cuñada era la propietaria de uno de los hangares allanados en el marco de un operativo en el que las autoridades se incautaron de 448 kilos de cocaína.

El fiscal Hugo Volpe aclaró hoy que “no existe ningún vínculo directo ni indirecto con el diputado” en esta investigación que se inició en diciembre de 2017.

Su compañero, el fiscal Marcelo Pecci, añadió que “no se pueda afirmar” que el legislador esté vinculado con la trama de narcotráfico.

“La situación, por lo que pude apreciar por los medios, es la del hangar que está a nombre de una persona, quien es familiar del señor diputado (…). Lo que después pueda surgir sobre el hangar, sobre las personas vinculadas o alguno otro dato que podamos conectar lo analizaremos y conjugaremos con los otros elementos”, precisó Pecci.

No obstante, los fiscales no descartaron que la cuñada del diputado sea llamada a declarar para averiguar “qué tipo de actividades se desarrollaban ahí (en el hangar)”, aunque por el momento no existe responsabilidad fiscal para ella.

La investigación se centrará ahora en las aeronaves y su situación, así como en los cinco hombres detenidos sobre los que se tienen “suficientes elementos de sospechas”.

Además de esos cinco detenidos, hay un sexto hombre cuyo paradero se desconoce, Jorge Figueredo, de quien presume que es “un miembro importante de esta organización”.

Figueredo es el propietario de una de las siete avionetas incautadas dentro de esta operación, y en las que se detectó un sistema de autoabastecimiento en vuelo, habitual en aeronaves destinadas al narcotráfico.

El hombre residía en la ciudad de Encarnación, en el sur del país, aunque cuando se produjo el allanamiento de su casa no se encontraba en la vivienda, donde solo había una mujer que sería su pareja.

Si bien no cuenta con antecedentes por delitos relacionados con droga, se sabe que estuvo detenido en una comisaría de Encarnación por violencia intrafamiliar y que tuvo problemas en Uruguay por “violación de espacio aéreo”.

La Senad se incautó este sábado de 448 kilogramos de cocaína en un operativo que se desarrolló en el sur del país y que se saldó, también, con la detención de cinco hombres, un argentino y cuatro paraguayos, de entre 43 y 19 años.

La organización actuaba en el departamento de Itapúa, al sur de Paraguay, y se dedicaba al envío de cocaína y marihuana a Argentina y Uruguay por vía aérea, desde pistas clandestinas paraguayas en las que cargaban la droga.

Los agentes de la Senad iniciaron un operativo simultáneo en las localidades José Leandro Oviedo, Encarnación, Carmen del Paraná, las tres en el departamento de Itapúa, y Santaní, en el departamento de San Pedro, dentro del marco la Operación Austral.

Los agentes de la Senad también registraron hangares y aeródromos que servían como soporte logístico de esta organización, desde los que realizaban vuelos a pistas clandestinas, donde cargaban la droga para volar después a Argentina y Uruguay, donde dejaban la carga y volvían a Paraguay. EFE