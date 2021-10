Focos rojos en exportación de ganado

*En riesgo estatus de Durango por becerros con anomalías en Texas

Por: Martha Medina

Aparecen focos rojos en la exportación de ganado hacia Estados Unidos, debido a que fueron detectados becerros reactores procedentes de Durango en el estado de Texas, informó Óscar García Barrón, dirigente de la Unión Ganadera Estatal General del Sector Social, para señalar que esta situación pone en riesgo el estatus que tiene la entidad para esta actividad y puede llevar incluso a un cierre de fronteras.

Al referirse al panorama que se presenta actualmente en cuanto al sector agropecuario, el dirigente de la agrupación manifestó que el actual se mantiene como un buen año, tanto en el ámbito ganadero como en el agrícola, debido a las lluvias que se han registrado hasta el momento, aunque estos resultados positivos se pueden ver opacados por la situación que se menciona.

Puntualizó que “lo que nos castiga en ocasiones es que nosotros mismos no queremos hacer bien las cosas, Dios nos ayuda, pero nosotros por otro lado desbaratamos las cosas; en el ámbito de la exportación no nos ha ido tan bien, ha habido la incertidumbre de que encontraron por ahí algunos becerros reactores en Texas que iban de aquí de Durango, eso pone en alerta a los productores, porque eso es un motivo fundamental y muy delicado para poder perder el estatus, ojalá y no suceda eso”, dijo García Barrón.

Expresó que tal situación está mal, para cuestionar a quienes documentan el ganado, que forman parte del gobierno estatal, pues puntualizó que un becerro que sale reactor, es decir con alguna enfermedad, no puede ir a parar a Estados Unidos, “porque inmediatamente en cuanto sale reactor le informa al médico y ese animal se tiene que herrar con fierro de consumo nacional, ese ya no tiene por qué documentarse para ir a Estados Unidos”, puntualizó.

Insistió en que los becerros que se exportan se documentan precisamente en los módulos de exportación, los cuales deben ser coordinados, organizados, evaluados y supervisados por el Gobierno del estado, para cuestionar la razón por la cual un becerro reactor va a parar a Estados Unidos, pues si esto sucede “es porque hay contubernio entre el productor, entre el médico veterinario que va, inocula y saca reactor al becerro, y entre los que documentan; entonces, ese ha sido el motivo por el cual a la exportación a Durango en estos días no le ha ido bien”.

“Los exportadores no podemos acopiar becerros porque estamos con el pendiente de que nos puedan cerrar la frontera, imagínese un acopiador que cierre la frontera de Estados Unidos y nos agarre con 500 ó mil becerros en los corrales, se cae el precio, las pérdidas que se tienen”, recalcó el dirigente de la organización de productores ganaderos.

Lo que tienen que hacer los productores, agregó, es exigirle al Gobierno del Estado que castigue a los responsables, pues debe saber quiénes son, ya que ponen en riesgo el patrimonio de muchos, pues luego de tener un año favorable para la producción, ahora se presentan estos problemas que no ayudan en nada.

