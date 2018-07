Fondo víctimas terremoto acusa a ente electoral mexicano de exceder funciones

México, 21 jul (EFE).- El fondo ‘Por los demás’, creado para ayudar a los damnificados por el terremoto del 19 de septiembre de 2017, acusó hoy a la autoridad electoral mexicana de excederse en sus funciones al imponer una multa al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por 197 millones de pesos (unos 10,36 millones de dólares).

Dijeron que el fondo es privado, que fue creado por militantes del partido, pero está desligado de Morena y calificaron de “aberrante” la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE).

Hace dos días, el Instituto Nacional Electoral (INE) le impuso una multa a Morena por una presunta financiación ilegal a través de un fondo creado para ayudar a los damnificados por el terremoto del 19 de septiembre de 2017.

“El INE no es una institución encargada de vigilar movimientos financieros, no es que estemos escondiendo algo y que le estemos desconociendo una atribución; es que no la tiene”, dijo en conferencia Pedro Miguel, periodista y militante de Morena administrador del fondo.

“Ni el Sistema de Administración Tributaria (SAT), ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores nos lo piden porque no detectaron ninguna irregularidad y ante instancias correspondientes no tenemos nada que ocultar”, añadió.

En tanto, el futuro consejero jurídico de la Presidencia de México y también integrante del fondo, Julio Scherer, adelantó que promoverán un amparo si el Tribunal Electoral avala la decisión del INE esto para “descongelar” las cuentas del fideicomiso porque les faltan 19 millones de pesos, (cerca de un millón de dólares) por entregar a los damnificados.

En la conferencia, integrantes del fondo presentaron decenas de cajas con los expedientes de cada damnificado que recibió la ayuda económica y que contenían una copia de la cartilla de identidad y un fotografía del daño en su patrimonio.

Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá la Presidencia de México el 1 de diciembre, dijo el viernes que “no hay argumento jurídico porque el dinero no sale del INE, no tiene que ver con las prerrogativas, fue para que militantes, legisladores, aportaran y apoyaran a los damnificados”.

López Obrador defendió de esa manera el destino de los recursos del fideicomiso para ayudar a las personas que resultaron afectadas por el sismo de septiembre de 2017 en la capital mexicana y en distintas entidades del país.

El miércoles, el Consejo General del INE decidió sancionar al partido con una multa de 197 millones de pesos (unos 10,36 millones de dólares) “por la constitución de un fideicomiso para allegarse de recursos como un mecanismo de financiamiento alterno a las reglas establecidas”.

Al fideicomiso, creado supuestamente para atender a los afectados por el terremoto del 19 de septiembre de 2017, ingresaron 78,8 millones de pesos (4,14 millones de dólares) a través de efectivo, cheques de caja, transferencias bancarias y pagos electrónicos.

De acuerdo con el INE, 64,4 millones de pesos (3,39 millones de dólares) fueron sacados del fideicomiso y se destinaron a miembros del partido, que cobraron esta cantidad en efectivo.

Un días después, López Obrador había dicho que la multa impuesta a Morena era “una vil venganza” y anunció que el partido acudirá a los tribunales para rebatir la decisión del ente electoral.

El INE estableció que la acción de Morena supone un “fraude a la ley”, mientras que el consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto, señaló que Morena incumplió la obligación de informar a la autoridad y que “dar dinero a la población es ilegal para un partido”. EFE