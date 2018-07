Forsberg: “Tuve suerte en el gol, pero la suerte a veces la mereces”

San Petersburgo (Rusia), 3 jul (EFE).- El centrocampista sueco Emil Forsberg, autor del gol que dio la clasificación a Suecia para los cuartos de final y la victoria contra Suiza (1-0), nombrado el mejor jugador del partido, reconoció a EFE que tuvo “suerte” en su gol, pero aseguró que la suerte “a veces se merece”.

“Por supuesto que tuve suerte en el gol, tocó en el pie de otro jugador y fue a otra dirección. Pero la suerte muchas veces la mereces, si sigues intentando la suerte te da un gol, y a mí me dio uno”, aseguró el centrocampista sueco a EFE en la zona mixta del Saint Petersburg Stadium.

Suecia vuelve así a los cuartos de final de un Mundial 24 años después, una cota que alcanzó por última vez en Estados Unidos 1994, con un equipo mítico para el país escandinavo que fue tercero en aquel torneo.

“Somos un equipo fantástico, lo hacemos juntos, y eso es lo más importante, si lo hacemos juntos podemos derrotar a cualquiera y eso fue lo que mostramos hoy”, valoró Forsberg.

Para el centrocampista del Leipzig alemán, Suecia es una de las sorpresas de este Mundial.

“Creo que ya hemos dado bastante la sorpresa a todos, estamos en cuartos de final y nadie creía en nosotros, estamos felices y esperamos al siguiente partido”, señaló sobre el duelo de cuartos de final que les medirá al ganador del Colombia-Inglaterra.

Un éxito que han conseguido sin la participación del delantero Zlatan Ibrahimovic, que se retiró del combinado nacional sueco tras la Eurocopa de 2016.

“Siempre preguntáis por esto, no voy a contestar. Pasamos un tiempo estupendo con Zlatan y ahora no está aquí, no es una pregunta para mí”, finalizó Forsberg. EFE