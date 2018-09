Fortalece Durango relaciones comerciales con Italia

La Cámara de Comercio Italiana en México presenta seminario para incentivar más inversiones en la entidad.

Para incentivar más inversiones, el crecimiento de las compañías e iniciativas comerciales en Durango, la Cámara de Comercio Italiana en México llevarán a cabo el seminario ‘’Posibilidades de inversión en el Estado de Durango y razones de éxito de las pequeñas y medianas empresas italianas’’ el próximo 14 de septiembre en punto de las 9:30 horas en el Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario, informó el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Ramón Dávila Flores.

Dio a conocer que con una serie de conferencias, exposiciones y encuentros de Italia en Durango, el sector empresarial conocerá de manera directa la realidad de las empresas italianas establecidas en la entidad, además de mostrar el acercamiento del Gobierno del Estado con los corporativos para facilitar e incentivar la llegada de más inversiones.

Durango tiene un gran potencial como su ubicación geográfica y un ambiente general de seguridad que lo hace un estado fuerte para que las empresas italianas inviertan, por ello, los temas a tratar en el seminario son: las razones de éxito de las pequeñas y medianas empresas italianas, know how Italiano en el diseño de muebles, know how Italiano en el sector Metalmecánico y testimonios de empresas italianas en Durango.

Este programa de temas y testimonios de éxito para el crecimiento de compañías e iniciativas comerciales, se llevó a cabo en sus últimas ediciones en los estados de: Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Puebla y San Luis Potosí.