Forza Italia no votará el Gobierno de Cottarelli, nombrado por Mattarella

Roma, 28 may (EFE).- El líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, socio coaligado con la ultraderechista Liga, afirmó hoy que su grupo no votará en el Parlamento la confianza al Gobierno liderado por el economista Carlo Cottarelli, nombrado por el jefe del Estado, Sergio Mattarella.

El magnate ha comunicado que la postura de la formación respecto a este Gobierno técnico “no puede ser otra que negativa” y ha mostrado la voluntad de que la alianza con la Liga y Hermanos de Italia se mantenga de cara a las próximas elecciones, según un comunicado.

“A los que me preguntan cuál será el futuro del centroderecha respondo que en las próximas elecciones no imagino otra solución que la de ir en coalición”, añade, a la vez que apunta a una alianza “ciertamente destinada a prevalecer también por la posibilidad de mi candidatura”.

Berlusconi, de 81 años, se refirió así a la posibilidad de presentarse como candidato a primer ministro por su formación, ya que desde el 12 de mayo goza de la “rehabilitación” por parte de la Justicia italiana y puede volver a ejercer un cargo público.

La alianza conservadora obtuvo un 37 % de los votos en las urnas, mientras que el M5S fue la fuerza más votada en solitario con el 32,7 %.

Mattarella vetó el domingo al economista Paolo Savona, de 82 años, como posible ministro de Economía en un Gobierno liderado por el populista Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y la Liga, por sus posturas contrarias al euro.

La decisión de Mattarella provocó que el jurista Giuseppe Conte, designado para intentar formar Gobierno en el país, renunciara a este encargo y hoy esta tarea fue dada por el presidente de la República al exdirigente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Carlo Cottarelli.

Cottarelli deberá presentar su Ejecutivo en las próximas horas e intentar lograr la confianza en el Parlamento, algo difícil ya que el M5S y la Liga tienen mayoría en las dos cámaras.

Si no obtiene el apoyo parlamentario, Cottarelli ha confirmado que el Gobierno dimitirá y se mantendrá en funciones hasta que se convoquen nuevas elecciones después de agosto.

El M5S y la Liga han pedido comicios de inmediato y han clamado contra la decisión de Mattarella por considerar que ha traicionado la democracia.

El líder del M5S, Luigi Di Maio, ha calificado de “absurdo” y “vergonzoso” el encargo otorgado a Cottarelli, y el de la Liga, Matteo Salvini, ha advertido a sus socios de que no voten a favor de la confianza.

“El gobierno de Cottarelli no saldrá adelante porque no lo votará nadie en el Parlamento, solo el Partido Demócrata (PD) de (el ex primer ministro italiano Matteo) Renzi”, señaló Salvini, en un programa de televisión. EFE