Fotógrafo español Gervasio Sánchez dice que guerra no acaba con firma de paz

Guatemala, 24 ago (EFE).- El fotógrafo español Gervasio Sánchez impartió hoy en Guatemala la conferencia “La guerra no es un espectáculo”, una charla en la que aseguró que los conflictos no terminan con la firma de la paz como todos creen.

“Hoy en día aún me encuentro a personas que me dicen que no han podido superar lo que han vivido hace 25 años (…). La guerra no se acaba cuando dice Wikipedia”, manifestó Gervasio, un hombre especializado en cubrir conflictos armados por todo el mundo desde hace más de 30 años.

Durante una conferencia impartida este viernes en el Centro Cultural de España, ante una sala llena, Gervasio hizo un viaje visual por su trabajo desde sus inicios en América Latina, concretamente en Guatemala, donde llegó en octubre de 1984, en pleno conflicto armado interno (1960-1996), para conocer “la naturaleza salvaje del ser humano”.

“No me gusta regodearme en la violencia. Los periodistas debemos ser los vigilantes de los que dirigen la matanza, vigilantes de los que se lucran”, explicó, y aunque reconoció que podría haber sido más feliz si se dedicara a hacer otro tipo de periodismo aseguró que éste, el de conflicto, lo hizo ser “mejor persona, más juiciosa, más generosa, más solidario, menos ‘ombliguista'”.

El objetivo, aseguró, es “entender mejor lo que ocurre en el mundo que vivimos”, aunque admitió que con todo lo que ha visto a lo largo de su vida, a una semana de cumplir 59 años, es “muy poco optimista”.

En sus más de treinta años de trabajo ha conocido “lo peor del comportamiento humano” y en las guerras se encontró “a muy pocas personas que prefieran morir antes que matar”.

Vuelve a los países varias veces porque le gusta fotografiar la vida, no la muerte, para dar a entender al mundo las consecuencias de la guerra, por lo que abogó por conservar la memoria, por enseñar a los jóvenes lo que ha pasado y decirles que “la guerra es un gran negocio”.

“No siento pasión por la guerra, la guerra es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Nunca se sabe cuando va a acabar. No terminan con la firma de la paz”, señaló, y apuntó que el mundo “sigue siendo muy violento”, porque los responsables no son solo los que matan, sino los que silencian y los que justifican la violencia. EFE