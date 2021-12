Fran Drescher: “En la vida real me involucro en temas sociales”

Ciudad de México, 10 dic (EFE).- La actriz, productora y escritora estadounidense Fran Drescher aseguró en una conferencia para medios latinoamericanos que disfruta de mezclar los temas sociales en los que está involucrada y las producciones en las que participa.

“En la vida real me involucro en temas sociales, no todo el mundo lo hace. Cuando tuve cáncer no pude solamente sobrevivir a él, tenía que hacer que el mundo entendiera cómo pueden ayudarse a sí mismos, siempre estoy a favor del bien común”, aseguró Drescher en conferencia.

Visibilizar los derechos de la comunidad LGBT+ en producciones televisivas, una organización contra el cáncer de mama y programas en contra de las agresiones sexuales, tras ella haber vivido una violación, enmarcan la trayectoria de la comprometida actriz de 64 años.

El primero de los temas mencionados la llevó de regreso a la pequeña pantalla tras varios meses de inactividad debido a la pandemia para el filme “Cita navideña”.

La cinta -que será transmitida por Lifetime el 11 de diciembre a las 20.00 horas (2.00 horas GMT del 12 de diciembre)- sigue la historia de amor de Patrick y Hugo, sin embargo su relación se pondrá a prueba ante una importante propuesta de trabajo para el segundo.

“En la película el que mi hijo sea gay es solo un hecho, no hay ninguna situación de rechazo, no se trata de alguien saliendo del clóset, es solamente una comedia romántica en la que sucede que la parece central es del mismo sexo”, explicó Fran, quien pese a ser judía confiesa celebra “todas las fechas que reúnan a la familia”.

“THE NANNY” EL MÚSICAL

El anunciado musical de “The Nanny” -su personaje más icónico- aún está en proceso de escritura y, pese a que en algún momento consideró aparecer en la obra, ahora está convencida de que lo mejor es solo ser parte de este como escritora.

“No planeo estar en él, Peter quisiera que yo interpretara a Sylvia (la madre de Fran) pero no creo que eso deba de pasar, le haría más difícil a la actriz interpretar a Fran Fine”, respondió a Efe en la misma conferencia.

El reto más grande que enfrenta en la actualidad es encontrar a una protagonista con el mismo carisma que ella tenía en la pantalla, y sus aspiraciones son altas, pues considera que puede llegar a encontrar a la próxima Barbara Streisand para el papel.

“Ese es el primer reto, tiene que ser divertida como yo y tiene que poder llevar un guardarropa como el que yo lleve, pero sobretodo, tiene que tener una voz fabulosa, eso no como yo”, dijo.

UN ÍCONO DE LA MODA

Drescher es consciente de que su personaje como Fran Fine en “The Nanny” la convirtió en un icono de la moda en la década de los 90 y casi tres décadas más tarde su pasión por la moda no termina.

“He tenido que alargar un poco la falda”, respondió a Efe entre risas la actriz famosa por sus minifaldas de diseñadores reconocidos.

“Trato de no usar cosas muy en tendencia que el siguiente año se pueda convertir en un error, compro ropa cara más clásica y me estoy adentrando más en el color y estoy trato de alejarme un poco tanto negro de mi guardarropa”, ahondó.

También aseguró que el mejor consejo de moda que podría dar es que la gente use lo que los hace sentir súper cómodos, confiados y que refleje su personalidad. EFE