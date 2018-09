Francisco Antonio León gana Premio Literaturas Indígenas de FIL Guadalajara

Guadalajara (México), 13 sep (EFE).- El escritor mexicano Francisco Antonio León ganó la sexta edición del Premio de Literaturas Indígenas de América (PLIA) 2018, por su novela “El eterno retorno”, escrita en lengua mazahua, anunció hoy el presidente del galardón, Gabriel Pacheco.

El premio, dotado de 300.000 pesos (15.921 dólares) y que es entregado en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, la más importante de Latinoamérica, fue otorgado al narrador de origen indígena por ser una “obra de alto nivel que puede parangonarse con cualquier obra de la literatura universal”, dijo Pacheco al leer el acta del jurado.

El trabajo de León fue elegido de manera unánime, “por ser una novela breve que relata, de manera divertida, los sucesos trágicos contemporáneos a través de un cuento clásico que se actualiza”.

El escrito paraguayo y miembro del jurado Tadeo Zarratea explicó que coincidieron en elegir al también poeta por haber creado una novela “con un lenguaje esplendoroso” y una temática en la que “recrea una vieja historia, la pone al día e informa muy acabadamente de la cultura mexicana”.

“No es una obra exclusivamente volcada a las culturas indígenas, sino que abarca mucho más”, afirmó.

El poeta mexicano Mardonio Carballo aseguró que esta novela “refleja mucho de la tradición oral” en México en una ficción que retoma los cuentos tradicionales presentes en muchas comunidades indígenas.

Los miembros del jurado destacaron que la novela está escrita en mazahua, que “es una de las lenguas menos extendidas y con menor tradición literaria escrita que otras lenguas mexicanas”.

Este dialecto es uno de los que están en riesgo de desaparecer debido al desplazamiento de sus hablantes y de la presión que el español ejerce sobre las lenguas originarias.

“Para la literatura no hay lenguas de prestigio, las obras valen per se. Hay lenguas prestigiosas por su cantidad de hablantes o por su posición política, pero para la literatura eso no vale, aquí valen las obras, el lenguaje poético, aunque sea narrativa, y vale también el argumento”, explicó Zarratea.

El jurado también entregó tres menciones honoríficas a “Espina de la tierra”, novela escrita en zapoteco por el mexicano Víctor Manuel Vázquez Castillejos; “El canto de la serpiente”, escrita en lengua náhuatl por Juan Hernández Ramíres y a “Tranca vieja”, obra en lengua maya de Marisol Ceh Moo.

El galardón será entregado el próximo 1 de diciembre en el marco de la 32 edición de la FIL de Guadalajara, que este año tendrá a Portugal como país invitado de honor. EFE