Frenaron gobiernos anteriores el desarrollo de Durango: STyPS

Estas fueron las palabras Israel Soto Peña, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) quien dijo que el estado de Durango aún tiene mucho que trabajar y que es un estado el cual no se desarrolla de manera rápida, debido a que las pasadas administraciones nunca llevaron a su máximo potencial al estado, el cual es uno de los más ricos en diversos recursos, señaló. De la misma manera dijo que en todo este año que se frenó el desarrollo de Durango tuvo y tiene repercusión ya que el avance ha sido lento y aún está a distancia de los grandes estados del norte, pero que va en camino.

“Si mira Durango no es un estado que se desarrolla rápido, no porque no se esté trabajando, al contrario, se han estado tendiendo muchos avances en cuestiones de empresas y trabajos en toda la región, lo digo en el sentido de que estuvo frenado en toda la capacidad y potencial que este estado puede dar durante muchas décadas. Las administraciones antiguas, hay que decirlo, frenaron mucho el desarrollo, situación que estamos tratando de revertir, pues aún estamos lejos de estados fuertes del norte, pero aseguramos que las distancias se acortarán por los proyectos que llegan y los que ya están en marcha”, comentó.

Otra de las situaciones que comentó fue el aspecto de las denuncias a empresas fraudulentas que ofrecen trabajo en Estados Unidos y Canadá, no se volverán a repetir ya que erradicaron por completo a estas empresas, así como las investigaciones que se tienen han ayudado para aclarar la situación de las personas que cayeron en esta trampa.

“Estas empresas que ofrecen trabajo a los jornaleros para Estados Unidos y Canadá ya están siendo investigadas y por supuesto que se van a tomar cartas en el asunto y de manera muy seria. Las personas deben de mantenerse informadas de las páginas oficiales y comunicados oficiales, antes de realizar pagos, investiguen a la empresa y acudan al centro nacional de empleo, asegúrense que están en buenas manos. Pero sí es recomendable que estas ofertas las busquen directamente en las secretarías correspondientes y ofíciales”. Señaló que la menor de las preocupaciones es el dinero, pues se puede llegar a un acuerdo y apoyar a las personas que fueron estafadas, pero lo que realmente preocupa de estas “agencias” son aquellas que secuestran a las personas como ya ha sucedido.