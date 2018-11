Frío pegará más en zonas vulnerables

Personal de Protección Civil comentó que conforme ingrese el frente frío 9 se estarán registrando temperaturas más bajas en la capital. Este frente pertenece al cierre del otoño y abre la temporada de invierno, por lo que en colonias y asentamientos denominados de riesgo la intensidad del frío se sentirá más que en la mancha urbana, debido a la zona y a las condiciones propias de las viviendas.

También en poblados cercanos la intensidad del frío se sentirá más, debido a la zona y a las condiciones propias de las viviendas, ya que muchas no cuentan con materiales resistentes y aislantes que permitan mantener la temperatura cálida en los hogares, por lo que una opción para sobrepasar este clima son los albergues los cuales estarán disponibles en caso de que se requiera.

“En Durango no será una situación fuera de lo ordinario, debido a que aquí en la mancha urbana tenemos los medios para sobrevivir a estas inclemencias. Lo que ocupa más son colonias marginales y zonas de riesgo, ya que es ahí donde las temperaturas bajan de manera más estrepitosa por lo mismo de las condiciones propias del lugar, se estarán haciendo recorridos ayudándoles a las personas a reforzar ventanas, tuberías y si se puede apoyarlos con alguna cobija, valoraremos situaciones e invitaremos a los albergues en dado caso de que las casas tengan filtraciones de corrientes de aire”, señalaron.

Los elementos dieron a conocer algunas recomendaciones, la primera de ellas fue que los ciudadanos deben estar pendientes de los reportes oficiales de Protección Civil, así como de la Conagua, los cuales estarán circulando en redes sociales y en medios tradicionales a partir de este fin de semana.

“Se deben reforzar ventanas ya que con el frío pueden sufrir daños con las heladas, abrigarse bien dentro y fuera de la casa, no hacer uso de anafres y si en dado caso de hacerlo, dejar siempre ventilación, pero no es recomendable, forrar tuberías, no exponerse al clima si no es necesario y por último reportar cualquier contingencia a las autoridades”, finalizaron.