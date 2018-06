Fuerte choque y carambola por la Azcapotzalco

La tarde del miércoles ocurrió un fuerte percance a la altura de la colonia Azcapotzalco, en donde un fugaz conductor provocó daños en tres unidades más, esto por una presunta invasión de carril.

Fue alrededor de las 14:50 horas cuando se suscitó este percance sobre el crucero de las calles Uxmal y el bulevar Dolores del Río, a donde llegó el conductor de una camioneta Chevrolet pick up, para estrellarse contra un Saturn, modelo 2005, manejado por Miguel Vicente, de 67 años, el cual resultó lesionado y fue llevado a la clínica 1 del IMSS.

Tras este impacto, esta segunda unidad se estrelló contra un carro tipo Creta, marca Hyundai, modelo 2018, operado en ese momento por Oscar Rogelio, quien se supo que no resultó herido, no así su acompañante de nombre Eliza, de 53 años, la cual fue canalizada a un hospital particular para su valoración.

También con la serie de impactos resultó con daños un carro Jetta, modelo 2006, manejado en ese momento por Julio, de 52 años, quien a su vez acabó los choques contra un carro Atlantic, modelo 1985, donde resultaron con golpes Alma Cecilia, de 39 años y Brenda Guadalupe, una menor de edad.

Respecto al saldo final de este percance se tuvo a un responsable que se dio a la fuga, cuantiosos daños materiales y las dos primeras unidades enviadas al corralón, por lo que se esperan las diligencias finales por estos hechos.