Fujimori dice nunca haber sentido dolor más grande que por detención de Keiko

Lima, 13 oct (EFE).- El expresidente de Perú Alberto Fujimori afirmó hoy que nunca ha sentido un “dolor más grande” que el generado por la detención de su hija, la líder opositora Keiko Fujimori, investigada en un caso de presunto lavado de activos,

“Pensé que ya no podía sentir más dolor, pero me equivoqué. No he sentido dolor más grande, en toda mi vida, que ver a mi hija siendo detenida y llevada a prisión”, señaló Fujimori en un audio difundido por medios locales.

El exgobernante, quien permanece internado en una clínica de Lima desde que la semana pasada la Corte Suprema peruana anuló el indulto que le otorgó en diciembre el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski, aseguró que Keiko “siempre ha colaborado con la justicia”.

“No existe ninguna razón para que la alejen de mis nietas de esta manera. Que los responsables continúen con todas las investigaciones, pero respetando su presunción de inocencia”, sostuvo.

Fujimori, de 80 años, manifestó su apoyo a Keiko, quien preside el partido Fuerza Popular, y pidió a sus hijos que estén “más unidos que nunca”.

“A ella, todo mi cariño y apoyo en este momento tan duro. A todos mis hijos, el pedido de estar más unidos que nunca, que este momento oscuro nos ayude a volver a ser una familia unida”, añadió.

Keiko Fujimori fue detenida este miércoles por diez días en medio de una investigación por un presunto lavado de activos en la financiación de su campaña para las elecciones presidenciales de 2011, donde aparentemente enmascaró un millón de dólares recibido por la constructora brasileña Odebrecht.

Este jueves la Corte Suprema de Justicia rechazó sendos recursos presentados por Fujimori y su partido Fuerza Popular para archivar esa investigación, que se sigue bajo la Ley de crimen organizado.

El Poder Judicial admitió a trámite, sin embargo, un recurso de apelación contra la detención preliminar de Keiko y otros cinco investigados por el mismo caso.

Se considera que durante el plazo máximo de 10 días, el fiscal a cargo del caso, José Domingo Pérez, formulará un pedido para que se formalice un proceso judicial y solicitará la prisión preventiva para los implicados.

Este jueves, la bancada de Fuerza Popular, que controla el Congreso, aprobó de manera exprés un proyecto de ley para liberar a los presos adultos mayores con problemas de salud, que beneficia directamente a Alberto Fujimori, por lo que portavoces del Gobierno han pedido al presidente Martín Vizcarra que no la promulgue. EFE