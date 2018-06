Funcionarios latinos vigilarán acciones de Trump sobre familias de migrantes

Phoenix (EEUU), 21 jun (EFE).- La Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos (NALEO) advirtió hoy al presidente de EE.UU., Donald Trump, de que estará “vigilante” ante la situación de las familias de inmigrantes que han sido separadas en la frontera sur en las últimas semanas.

En declaraciones a Efe durante la jornada inaugural de la conferencia anual de NALEO, que se celebra este año en Phoenix (Arizona), Pauline Medrano, presidenta de este grupo, dijo a Efe que espera que Trump cumpla su orden ejecutiva y frene su “inhumana” práctica de separar padres e hijos.

“No es humano lo que está sucediendo, ya se manifestaron los obispos, los empresarios, republicanos, demócratas, el mundo se está dando cuenta que es inhumano lo que están haciendo y no lo vamos a permitir más”, expresó.

La también tesorera del condado de Dallas lamentó que el Gobierno federal haya tardado tanto en ver las consecuencias de esta medida, aunque se congratuló de que finalmente Trump cediera a la presión nacional e internacional y acabara este miércoles con una política que desde mayo había separado a al menos 2.300 niños de sus padres.

NALEO emitió hoy una declaración en la que atacaron con dureza la política de separar familias, lo que ha provocado, en su opinión, un “daño irreversible y catastrófico” a unos “niños inocentes que fueron destrozados”, aunque se congratuló del cambio de rumbo de Trump.

Por ello, Medrano señaló que se mantendrán atentos que se cumpla con lo dispuesto, pues, indicó, existen estudios que constatan que cuando un niño llora y alguno de sus padres no le abraza se producen efectos psicológicos a largo plazo.

La conferencia anual de esta asociación no partidista que agrupa a más de 6.600 latinos en cargos públicos comenzó hoy en plena tormenta política por los efectos de la medida de “tolerancia cero” con los indocumentados que anunció el Gobierno en abril pasado y que este jueves vivió un nuevo capítulo con la orden ejecutiva de Trump.

Poco después de la firma de esta medida, Ronna Romney McDaniel, presidenta del Comité Nacional Republicano, canceló abruptamente su participación en el foro de la organización política latina más grande del país, donde tenía previsto intervenir este viernes.

Arturo Vargas, director ejecutivo de NALEO, señaló a Efe que desconocen el motivo de la cancelación, ya que no hubo una justificación clara, pero considera que debido a la crisis migratoria tal decisión es “preocupante”.

“No sabemos el motivo, pero sí sabemos el impacto. No podemos llevar a cabo un dialogo con las diferentes perspectivas del país si no quieren participar, solo nos dijeron que tenían un conflicto con esta conferencia, pero personalmente creo que no querían venir porque iban a escucharnos que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo”, dijo.

A la conclusión de la conferencia, miembros de NALEO visitarán en la localidad texana de Tornillo el próximo domingo uno de los nuevos albergues que el Gobierno está abriendo para mantener detenidos a los menores para manifestarse en contra de las políticas migratorias de la Administración Trump.

“A un niño se le puede torturar quitándole sus juguetes, sus mascotas, pero quitarles sus padres no representa lo mejor de este país, nosotros como líderes latinos no podemos tolerar que nuestro gobierno sea la autoridad que esté llevando a cabo esas acciones”, sostuvo Vargas. EFE