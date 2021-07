Funcionarios municipales incumplen acuerdos de abasto de agua y energía eléctrica

Una comisión integrada por vecinos de diferentes colonias adheridas al Movimiento Antorchista, protestaron en las inmediaciones de la Plaza de Armas, para exigir la intervención del presidente municipal, ante el incumplimiento de los acuerdos por parte de funcionarios municipales, como la introducción de energía eléctrica y el abasto de agua potable.

La comisión encabezada por Pedro Martínez Coronilla, Dirigente estatal y Martín González Ávila, Dirigente municipal, protestan debido al incumplimiento de los acuerdos por parte de funcionarios municipales, informaron que luego de varias comisiones a las oficinas correspondientes y obtener la misma negativa de parte de los funcionarios, optaron por denunciar públicamente los incumplimientos y dar a conocer que continuaran manifestándose hasta obtener solucion a sus demandas.

Al respecto Martínez Coronilla, mencionó que “las demandas que encabezamos nosotros son necesidades urgentes, pero el gobierno no hace caso, no hay voluntad por solucionar los problemas de la gente; hay gente que no puede solventar el gasto de comprar agua y el gobierno municipal no hace nada por dar alguna solución”.

Por su parte el dirigente municipal, Martín González, dijo “lo que exigimos es que se cumpla la palabra de los funcionarios de dar servicio de luz eléctrica, el abasto de agua potable, así como la construcción de cordonerías y banquetas y que se continúe con el programa de vivienda, esto para beneficio de cientos de familias de escasos recursos económicos”.

Ante esta situación de negativa de resolver las necesidades de las familias organizadas, adelantaron que, en caso de continuar la negativa de atención a los problemas, continuarán movilizándose y hacer uso de su derecho a la libre manifestación, cada vez en mayor número para denunciar públicamente la ineficacia de los funcionarios y solicitar la intervención del presidente municipal.