Fundación Miguel Delibes difunde la obra del escritor en el Río de la Plata

Montevideo, 8 nov (EFE).- La Fundación Miguel Delibes difundirá durante el mes de noviembre la obra del escritor y periodista español en Argentina y Uruguay mediante diversas jornadas que tratarán la figura del intelectual.

La primera parada se dio hoy en Montevideo, donde una delegación encabezada por la presidenta de la fundación e hija del autor de más de medio centenar de títulos, Elisa Delibes, relató cómo era el creador en su día a día.

“Estas jornadas tienen como finalidad que no se olvide la figura de Miguel Delibes (1920-2010). En ese caso, más que no se olvide es que se conozca, porque en la segunda mitad del siglo XX los escritores españoles no fueron tan conocidos aquí (en Latinoamérica)”, declaró la maestra de profesión.

Delibes relató que pese a que las piezas de su padre no son tan conocidas como en España, donde se le considera como uno de los novelistas más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, el ganador de numerosos premios y miembro de la Real Academia Española visitó Suramérica en 1955.

Este viaje que le inspiró para escribir dos obras, por un lado un libro de crónicas, “Un novelista descubre América”, que se publicó por fascículos en el periódico El Norte de Castilla y en la revista Destino, y el libro “Diario de un emigrante” (1958).

Con respecto a este último, Delibes destacó que en la obra su padre usó un lenguaje mucho más “popular” para describir Suramérica a través de los ojos de “Lorenzo el cazador”, personaje que ya había protagonizado “Diario de un cazador” (1955).

Durante las conferencias en honor al creador de “El camino” y “Las Ratas”, son varios los expertos que se encargan de hablar sobre varias facetas del pensador.

En tanto, en “Jornada Miguel Delibes” se trata desde la faceta ecologista del escritor hasta el éxito teatral de “Cinco horas con Mario” o el cinematográfico de “Los Santos Inocentes”.

“Yo hablo de una semblanza más personal, porque soy la hija y a nadie le gusta un estudio literario, porque eso lo puede hacer cualquiera, (el público) espera algo más personal”, añadió.

Por eso, carga su presentación de anécdotas y recuerdos de su del escritor, como el hecho que desde pequeño él tenía miopía pero que su padre (abuelo de Elisa) no quería gastar dinero en gafas, porque decía que era demasiado joven, y le daba anteojos (monoculares).

También relata que, pese a sufrir de depresión, el reconocido novelista se hacía notar por su gran sentido del humor.

La próxima parada de la fundación Miguel Delibes -que se encarga desde el 2011 de difundir, recopilar y custodiar la obra del Premio Cervantes- será Argentina.

El 12 de noviembre la “Jornada Miguel Delibes” se dará en la Universidad de El Salvador de Buenos Aires, el 13 en la Universidad de la Plata de la capital y el 15 en la Universidad Nacional de Mar de Plata, en la ciudad homónima. EFE