Fundador de Uber deja su cargo ante presión de inversionistas

Nueva York, 21 Jun (Notimex).- El jefe y fundador de Uber, Travis Kalanick, dejó su cargo de director ejecutivo tras la presión de los accionistas de la empresa, sin embargo permanecerá en el directorio de la firma.

El consejero delegado y fundador de la popular empresa de transporte privado ha enviado una carta a los inversores en la que anuncia su salida de la compañía en medio de la multitud de polémicas que la han dañado en los últimos meses.

Su renuncia viene después de una revisión de las prácticas en la firma y de los escándalos incluyendo quejas de acoso sexual.

La semana pasada, Kalanick sostuvo que estaba tomando una licencia indefinida después de la muerte repentina de su madre en un accidente de canotaje.

Uber Technologies Inc. es una empresa internacional que proporciona a sus clientes una red de transporte privado, a través de su software de aplicación móvil, que conecta los pasajeros con los conductores.

Cinco grandes inversores de Uber exigieron la renuncia inmediata del Kalanick en una carta el martes, indicó el diario New York Times.

“Me encanta Uber más que nada en el mundo y en este momento difícil en mi vida personal he aceptado la solicitud de los inversores a dar un paso a un lado para que la empresa pueda volver a la construcción en lugar de distraerse con otra pelea”, acotó Kalanick en un comunicado enviado al The New York Times.

La junta de Uber dijo en un comunicado: “Travis siempre ha puesto a Uber en primer lugar, una decisión audaz y un signo de su devoción y amor por Uber”.

“Al alejarse, está tomando el tiempo para sanar de su tragedia personal, mientras que da a la compañía el “espacio para abrazar por completo un nuevo capítulo en la historia de Uber. Esperamos seguir sirviendo con él ….”, indicó.

Desde que en febrero estallara el escándalo de discriminación sexual y laboral y la investigación interna posterior, Uber ha sufrido un cúmulo de problemas y se han evidenciado políticas nefastas en la gestión de los recursos humanos y prácticas sexistas en el día a día.