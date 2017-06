Fundamental coordinación de gobiernos para eliminar violencia de género: Osorio Chong

Boca del Río, Ver., 14 Jun (Notimex).- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó hoy que la coordinación entre los tres niveles de gobierno es fundamental para atacar la violencia de género en México.

En conferencia de prensa luego de la instalación de la Mesa de Alto Nivel para Definir Acciones contra la Violencia de Género en Veracruz y acompañado del gobernador Miguel Angel Yunes Linares, señaló que la reunión con organizaciones de la sociedad civil es inédita y busca resolver la problemática en la entidad.

“No hay forma de ver la violencia contra las mujeres, de atender este fenómeno, si no es en los tres ámbitos y en total acuerdo entre los propios gobiernos”, dijo Osorio Chong.

El funcionario federal agradeció la colaboración de Yunes Linares, “con el que hemos venido trabajando en diferentes temas desde el área de Gobernación, y este tema, fundamental para el país y también para Veracruz, está siendo atendido de la misma manera, en coordinación, en una estrecha relación”.

Osorio Chong consideró que la reunión de hoy es inédita, porque nunca se había realizado de esta manera. “Es sentarnos, como se debe de hacer, para atender este problema, con las organizaciones de la sociedad civil”, sostuvo.

Dijo que “de lo que se trata es de erradicar toda acción -de violencia- contra las mujeres, toda acción negativa; se trata de igualdad, no de generar un desequilibrio en la propia sociedad”.

Añadió que el combate a esta problemática no se engloba en ideologías, “esto no es político; esto no es de tiempo electoral. Es un tema del mundo, de nuestra región, y lo que nos interesa a nosotros de nuestro país”.

El funcionario federal expuso que hay cifras que hacen ver que o se toma en serio esta problemática y se elaboran las políticas públicas fundamentales para erradicarlo o, “como en algunos fenómenos, mañana será tarde”. Abundó: “Hay que desterrar conductas machistas, hay que sensibilizar a los servidores públicos que atienden tanto el Sector Salud como las procuradurías; hay que hacer mucho trabajo por delante; hay que trabajar con la sociedad; hay que trabajar con la familia”.

Por su parte, el gobernador Yunes Linares señaló que la reunión que tuvieron con organizaciones de la sociedad civil fue muy esimulantes e importante para la entidad.

“Ha sido una reunión acerca de la violencia en contra de las mujeres, acerca de los problemas derivados de los embarazos no deseados, fundamentalmente acerca de la urgente necesidad de mejorar en todo el país, y particularmente en Veracruz, la condición de las mujeres, de evitar que sean víctimas de violencia”, dijo.