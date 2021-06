Funes Mori ya tiene doble nacionalidad y puede jugar con selección mexicana

Monterrey (México), 14 jun (EFE).- El argentino Rogelio Funes Mori, delantero de los Rayados del Monterrey, recibió este lunes la carta de naturalización como mexicano, lo que le abre la puerta para ser convocado por la selección de México.

“Les quiero compartir con enorme orgullo que ya soy mexicano. Siento amor, respeto y agradecimiento por este gran país y por su gente. ¡Estoy muy feliz!”, apuntó Funes Mori y presumió una fotografía del documento que lo acredita como mexicano en su cuenta de Twitter.

Según reportes de la prensa local, este papel era lo único que Funes Mori necesitaba para poder aspirar a ser convocado por el seleccionador de México, el argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, a la Copa Oro.

“Si la pregunta es que si es un futbolista que me gusta, sí es un futbolista que a mí me gusta, lleva mucho tiempo en México y ese no es un dato menor. Lleva tiempo teniendo buenas temporadas con el Monterrey y la verdad es que ha tenido una participación destacada. Pero hasta ahí nada más, sólo es un gusto personal”, dijo Martino cuando fue preguntado por una posible convocatoria a Funes Mori.

Martino aclaró que no podía decir si convocaría a Funes Mori a la Copa Oro porque el delantero aún no tenía los documentos legales que lo acreditaran como mexicano, algo que consiguió este lunes.

Funes Mori, nacido en la provincia argentina Mendoza, participó en las selecciones sub’17 y sub’20 de Argentina, además de disputar un partido amistoso con la selección absoluta albiceleste en 2012 ante Brasil, duelos que no le impedirían ser convocado por México.

Rogelio Funes Mori llegó a México en julio de 2015 procedente del Benfica portugués, para fichar por el Monterrey, equipo del que es el máximo goleador con 121 anotaciones, mismas que el chileno Humberto Suazo.

Además, con los Rayados, el canterano de River Plate ganó una Liga, una Liga de Campeones de la Concacaf, dos Copas y un tercer lugar en el Mundial de Clubes de 2019.

La naturalización de Funes Mori como mexicano podría significar para Martino contar con el delantero centro seguro que le ha faltado desde la lesión de Raúl Jiménez, atacante del Wolverhampton inglés, quien en noviembre de 2020 sufrió una fractura de cráneo La lista preliminar de México para la Copa Oro está prevista para revelarse esta semana. EFE