Futbolistas de Bolivia no quieren comenzar el torneo por falta de condiciones

La Paz, 18 jul (EFE).- La Federación de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) rehúso hoy comenzar el torneo Clausura este próximo viernes por “falta de condiciones”, mientras que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) pidió que se inicie el campeonato de acuerdo al cronograma previsto.

David Paniagua, representante de Fabol, en declaraciones a Efe, manifestó que los jugadores tomaron esta decisión a causa de la “distorsión” de los acuerdos con la FBF expuestos en una resolución que consideran que no reflejaba lo acordado en una reunión con esa entidad.

“Nosotros hicimos las observaciones pidiéndoles que la resolución se encuadre en los acuerdos que habíamos hecho, pero no recibimos respuesta y si no se ratifica ésta, no estamos en condiciones para empezar el torneo”, explicó Paniagua.

Entre los puntos que reclamó Paniagua está que la FBF se encargue durante el torneo del seguro médico de los jugadores que no cuentan con él, además de que los clubes paguen los salarios pendientes de los jugadores hasta mayo de este año.

Además, demandó que los fallos del Tribunal de Resolución de Disputas se cumplan tras los treinta días de su emisión.

Por su parte, el director ejecutivo de FBF, Freddy Téllez, expresó a los medios que ellos se comprometen por este semestre con el seguro médico de los jugadores que no lo tienen y que según lo conciliado con Fabol los fallos tienen sesenta días de cumplimiento después de su emisión.

Sobre el cumplimiento de pagos de salarios a los jugadores hasta mayo, señaló que es un tema que no es de su responsabilidad.

“De manera oficial nosotros convocamos a los presidentes de los clubes, a jugadores y a Fabol para que el viernes se presenten, porque no se va a parar el fútbol”, sostuvo Téllez.

El representante agregó que es una “medida extrema” que no se quiera iniciar el campeonato y que hablando se puede solucionar.

“No creo que sea justo que el 75 por ciento de los clubes que han cumplido con los sueldos se vean perjudicados, no puede ser que esto suceda”, señaló Téllez.

El asesor legal de la FBF, Guery Abuday, remarcó que se hará cumplir el cronograma y que tres de los cuatro puntos observados por Fabol ya tienen solución, pero esta institución no puede hacerse responsable de los pagos.

“Garantizamos que tres de los cuatro puntos se pueden cumplir, el tema de los salarios no podemos garantizar”, exclamó.

El torneo Clausura está fijado para comenzar el viernes 20 de julio con la primera fecha, que enfrentará a Oriente Petrolero de Santa Cruz y Aurora de Cochabamba. EFE