Gael García Bernal será presentador de premios Oscar

Los Angeles, 7 Feb (Notimex).- Gael García Bernal, Halle Berry, Scarlett Johansson y Shirley MacClaine presentarán premios en la próxima entrega del Oscar, anunció hoy aquí la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas (AMPAS por su sigla en inglés).

Indicó que también presentarán premios los actores Jamie Dornan, Chris Evans, Samuel L Jackson, Dakota Johnson, Kate McKinnon y Hailee Steinfeld.

El segundo bloque de presentadores para la ceremonia del 26 de febrero en el teatro Dolby de Hollywood fue revelada este día por los productores Michael De Luca y Jennifer Todd.

“Estos actores representan el por qué amamos ir al cine”, señalaron De Luca y Todd, quienes añadieron que de grandes producciones a independientes estos artistas se entregan y por ello les damos las bienvenida”.

Berry gano el Oscar a mejor actriz por “Monster’s Ball” en 2001 y ha protagonizado cintas como “X-Men: Days of Future Past”, “Cloud Atlas”, “Frankie & Alice”, “X-Men The Last Stand”, “X2”, “Die Another Day” y “X-Men”.

Dornan ha participado en cintas como “Fifty Shades Darker” (2017), “Fifty Shades of Grey” (2015) y la ganadora del Oscar “Marie Antoinette” (2006).

Evans es el protagónico de “Captain America: Civil War” (2016), “Captain America: The Winter Solider” (2014), “Marvel’s The Avengers” (2012) y “Cuatro fantásticos”.

García Bernal participó en cintas como “Babel” (2006) “The Motorcycle Diaries” (2004), “Y Tu Mamá También” (2001) y “Amores Perros” (2000), “Neruda” (2016), “Desierto” (2016) y “Bad Education” (2004).

Jackson fue nominado al Oscar a mejor actor de reparto por “Pulp Fiction” (1994) y participó en “The Hateful Eight” (2015), “Django Unchained” (2012) e “Inglourious Basterds” (2009).

Johansson protagonizó “Her” (2013), “Vicky Cristina Barcelona” (2008), “Lost in Translation” (2003), “Iron Man 2” (2010), “Match Point” (2005) y “Girl with a Pearl Earring” (2003).

Johnson estelarizó “Fifty Shades Darker” (2017), “Fifty Shades of Gray” (2015), “The Social Network” (2010), “How to Be Single” (2016), “A Bigger Splash” (2015) y “Black Mass” (2015).

MacLaine ganó el Oscar a mejor actriz por “Terms of Endearment” (1983) y ha sido nominada por “The Turning Point” (1977), “Irma La Douce” (1963), “The Apartment” (1960) y “Some Came Running” (1958).