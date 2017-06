Galleros se llevan los laureles de Máster.

Gámiz La Tinaja frenó al Prieli en el duelo por la corona.

La cita más importante del Torneo de Verano 2017 en la Liga de Futbol Durango de Veteranos llegó el sábado 17 de junio con el desarrollo del carnaval de finales, en donde los mejores equipos fueron laureados al obtener la corona de sus respectivas categorías. Uno de ellos fue el Deportivo Gámiz La Tinaja, quien se impuso con goliza de 4-0 al Prieli en la gran final de la Categoría Primera de Máster, para de esta forma proclamarse campeón de este circuito de futbol amateur.

Los goles que valieron un campeonato fueron obra de Oscar Chávez, Jaime Sosa y Miguel Ruiz, este último se despachó con un doblete. Por el Prieli no hubo más que leves insinuaciones de gol que no prosperaron, ya que en el fondo estuvo siempre atento Javier “Tripa” Torres, que aunque no pudo terminar el encuentro debido a una expulsión, fue pieza clave para que los galleros se alzaran con la corona.

De igual forma el Prieli terminó con 10 hombres, esto debido a la expulsión de su mediocampista Gutiérrez, quien en dos ocasiones le faltó el respeto al central y por ello se fue temprano a las regaderas.

Este encuentro se disputó en el campo Mendivil de la Ciudad Deportiva con pitazo inicial a las 14:15 horas. La tercia arbitra fue integrada por Enrique Leyva, Alejandro Nevarez y Jesús Guereca.

Alineaciones:

Deportivo Gámiz La Tinaja: Javier Torres, Oscar Chávez, Eliseo Herrera, José Ortiz, Miguel Ruiz, Álvaro, Eduardo Soto, Jesús Arenas, Patricio Espinoza, Jaime Sosa, Gustavo Salazar, Julio Aguirre, Gerson, Antonio García, Juan Colon y Salvador Gómez.

Prieli: Gerardo Casas, Juan Barraza, Juan Pérez, Gilberto Torres, Alejandro García, José Esquivel, José Andrade, Manuel García, Jorge Salazar, José Núñez, Javier Domínguez, Julio Ontiveros, Gutiérrez, Cesar Arenas, Cesar Muro, Juan Valenzuela y Raúl Chávez.