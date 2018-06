Garantiza Sala Regional derecho a votar de ciudadanos sin credencial

Se resolvieron 43 recursos de personas que extraviaron el documento

Durante la sesión de este día fueron resueltos 43 juicios ciudadanos. En un primer grupo, diversas ciudadanas y ciudadanos que extraviaron o les fue robada su credencial para votar, acudieron ante esta autoridad electoral a denunciar a diversos órganos desconcentrados del Instituto Nacional Electoral por declarar improcedente su solicitud de reposición de credencial para votar.

Para quienes integran el Pleno de esta Sala, la autoridad responsable no consideró que el extravío o robo de la credencial son hechos no previsibles y escapan de la voluntad de la ciudadanía, por lo que, a fin de garantizar que puedan ejercer su derecho a votar en la próxima jornada electoral, se ordenó que se les entregue copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia, para que el día de la jornada electoral acudan con ellos y una identificación oficial a la casilla que les corresponda a emitir su voto, ya que ello no implica una modificación al padrón electoral o a la lista nominal.

Otro grupo de juicios ciudadanos fue promovido por ciudadanas y ciudadanos que reclamaban la supuesta exclusión del listado nominal, al no aparecer en la parte correspondiente a un nuevo domicilio proporcionado a la autoridad electoral. Sin embargo, al percatarse el Instituto Nacional Electoral de que los domicilios podrían ser irregulares, solicitó aclaraciones a los actores, mismos que no acudieron a realizarlas, por lo que se determinó confirmar las resoluciones impugnadas, al estimarse que fueron ajustados a derecho los procedimientos seguidos en su contra por las irregularidades en los domicilios proporcionados.

Cabe precisar que para hacer efectivo lo determinado por la autoridad responsable en el acuerdo impugnado, en el sentido de garantizar su derecho a votar, se ordenó entregar copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia, a fin de que emitan su voto en el domicilio anterior.