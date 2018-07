Garantizan protocolo para que personas transgénero voten sin discriminación

Guadalajara (México), 1 jul (EFE).- Los siete millones de personas que pertenecen a la comunidad transgénero en México podrán votar por primera vez en las elecciones de este domingo con un protocolo oficial que garantiza el respeto a su expresión de género.

Dicha medida, promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE) desde 2017, favorece de manera especial a quienes viven en los 29 estados donde su cambio de identidad no es legal, dijo a Efe Luis Guzmán, integrante de la organización de apoyo a la diversidad sexual Codise en Guadalajara, oeste de México, y uno de los impulsores de la iniciativa.

De los 32 entidades mexicanas, solo Michoacán, Nayarit y la Ciudad de México permiten a las personas transgénero hacer el trámite de cambio de identidad de género y de tener una identificación oficial con su nuevo nombre.

“En los demás no hay una modificación al Código Civil para reconocer estos cambios por lo tanto muchísimas personas trans no lo han hecho (el cambio de identidad) porque es un proceso tardado que no pueden hacer en sus estados, como es el caso de Jalisco”, explicó el activista.

El “protocolo trans” emitido por el INE y dirigido a los funcionarios de casilla respeta la expresión de género, es decir, la manera en que se muestran a la sociedad, y permite que acudan a votar sin discriminación independientemente de que la fotografía y los datos de su credencial de elector los identifique con el género masculino o femenino.

Guzmán, abogado integrante del colectivo “Voto incluyente”, a pesar de que el INE dio una capacitación a los funcionarios de casilla que participan en la elección acerca de los procedimientos a seguir, muchos de ellos lo desconocen, aunque sí permitieron a las personas transgénero emitir su voto.

“Candy”, una joven de 28 años que nació con el género masculino aseguró a Efe que para ella es importante poder votar por primera ocasión vestida de mujer.

“Fue maravilloso desde mi expresión de género poder emitir el sufragio y poder ser reconocida como la persona que soy, ser vista como esta mujer que hoy se presento a hacer válido su derecho”, dijo Candy al emitir su voto en una casilla de Guadalajara.

Ambos entrevistados coinciden en que este es un paso importante para el reconocimiento social y jurídico de las personas trasngénero que hará presión para que los estados realicen las modificaciones necesarias para reconocer el cambio de su identidad.

“Es un gran avance para poner en claro que es un derecho que tienen las personas trans a tener su identidad de género, que no es una ocurrencia, que no es algo que alguien puedan cuestionarles sino que está basado en la Constitución y los tratados internacionales”, concluyó Guzmán. EFE