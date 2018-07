García: “Dudé en regresar, pero con el apoyo de mi familia hoy volví a ganar”

Barranquilla (Colombia), 24 jul (EFE).- El clavadista mexicano Iván García, ganador hoy de la medalla de oro en la plataforma de los 10 metros de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, dijo al término de la prueba que las lesiones sufridas en los dos últimos años lo hicieron dudar de su regreso a las competencias.

“Es lo que soñé, tuve el sueño de repetir el campeonato Centroamericano y del Caribe y hoy lo hice de diferente manera, con el apoyo de mi familia. Venía de dos años muy complicados, dos operaciones en ambas rodillas. Dudé en poder regresar, pero con el apoyo de mi familia y el cuerpo técnico, hoy pude estar aquí”, afirmó un emocionado García a periodistas mientras en sus brazos cargaba a su pequeña hija Ivana.

García, plata en los Olímpicos de Londres 2012 pero que fracasó en su intento en Río 2016, se impuso en el Complejo Acuático Eduardo Movilla de Barranquilla con una puntuación de 452.00 a su compatriota Andrés Villarreal, que se quedó con la plata al sumar 414.80; y al colombiano Sebastián Villa, que con 411.85 obtuvo el bronce.

“Mi sueño es sacarme la espinita de lo que me pasó en Río de Janeiro y hoy mi meta es ganar dos medallas en los Olímpicos de Tokio. Sé que es muy complicado pero no es imposible, porque he aprendido con tantos años de entrenamientos y competencias que si trabajas duro se pueden lograr las cosas”, añadió García. EFE