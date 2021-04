García no se clasifica para el fin de semana del Masters

Augusta (Georgia, EEUU), 9 abr (EFE).- El golfista castellonense Sergio García se ha quedado a un solo golpe de pasar el corte para poder seguir compitiendo durante el fin de semana de su vigésimo segundo Masters de Augusta.

“Ha habido muchos golpes que eran buenos golpes y han acabado en malos sitios. Es una pena. Hoy la verdad es que he jugado a muy buen nivel y para hacer dos o tres bajo el par”, dijo García, ganador de la chaqueta verde en 2017, que no pasa el corte desde entonces.

“Si los putts que tiras buenos no quieren entrar y el poquito de suerte que necesitas aquí y allí te va del revés, este campo castiga mucho. Desafortunadamente, a nosotros nos ha castigado”, dijo el castellonense, que llegó a Augusta en el puesto 40 del ranking mundial.

“Hoy le he pegado como le he estado pegando en los últimos meses y haciendo las cosas muy bien. Con el putt esta semana era todo corbata y rozando. Esto es lo más positivo de la semana”, comentó Sergio García, que se había perdido la anterior edición retrasada a noviembre de 2020, después de dar positivo por coronavirus.

“Me fastidia mucho porque me siento que no he jugado para jugar el corte, pero es lo que quería el destino. Desafortunadamente, Seve no me ha podido ayudar mucho”, dijo García en relación con el difunto Severiano Ballesteros, ganador de dos Masters, que habría cumplido años hoy. EFE