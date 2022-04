García y Rahm se mantienen lejos del líder en el Masters

Augusta (Georgia, EEUU), 9 abr (EFE).- El castellonense Sergio García (+4) y el vizcaíno Jon Rahm (+7) han terminado la tercera jornada del Masters, que se disputa este fin de semana en el histórico recorrido de Augusta National, muy lejos del líder provisional, el estadounidense Scottie Scheffler (-10).

“Ha sido duro. No solo porque estaba otra vez el viento, pero también porque el campo y los greenes estaban más duros. No ha sido tan fácil como los primeros días mover posiciones”, dijo a EFE García, ganador del Masters de 2017.

“Empecé muy bien con un birdie increíble en el primer hoyo. He tenido un par de buenas oportunidades de birdie y he salvado un par de pares”, comentó el golfista de Borriol, que se mantiene en mitad de la tabla de clasificación en su 23 Masters.

“Es frustrante. He jugado bien en los primeros nueve. Siento que ha habido varios tiros que no han resultado por las rachas de viento y cosas de ese tipo. Me di muchas oportunidades y no pude meter putts”, dijo a EFE por su parte Rahm, que ha llegado a Augusta como número dos del mundo, un puesto por detrás de Scheffler.

“Mañana se supone que va a hacer buen tiempo y solo me falta un pequeño impulso para tener un buen resultado. Puede pasar cualquier cosa. No voy a ganar, pero voy a tener un buen día mañana y acercarme lo más posible al top 10”, dijo el golfista de Barrika, que culmino una tercera ronda complicada con un birdie en el 18.

“Mañana se supone que va a hacer más calor y menos viento. Como está jugando Scottie no hay mucho que hacer. Si juega como ha estado jugando todo el año, debería ganar”, pronosticó García sobre las posibilidades de que Scottie Scheffler, con una ventaja de cuatro golpes con el segundo, el australiano Cameron Smith (-6), conquiste su primer grande.

“Nunca es fácil porque está intentando ganar su primer grande y es Augusta, con todo lo que conlleva eso. Pero está jugando muy bien”, concluyó Sergio García, que ha logrado competir en el fin de semana del Masters por primera vez desde su victoria de hace cinco años. EFE

