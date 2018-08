Gareca, muy próximo a renovar como seleccionador de Perú

Lima, 4 ago (EFE).- El entrenador argentino Ricardo Gareca se encuentra muy próximo a renovar como seleccionador de Perú por cuatro años más, con el objetivo de repetir en el Mundial de Catar 2022 la clasificación obtenida para el de Rusia 2018.

El vicepresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, aseguró hoy a periodistas que solo falta la firma para anunciar la continuidad de Gareca al frente de la Blanquirroja.

Lozano afirmó que el argentino tiene el respaldo total de la FPF, cuya junta directiva se reunió hoy a petición de su presidente, Edwin Oviedo, para tratar exclusivamente el asunto de la renovación de Gareca.

“El país debe tener la tranquilidad necesaria de que Ricardo va a estar al frente de la selección nacional. Tiene el total respaldo”, apuntó.

La FPF resaltó en un comunicado que garantiza plenamente la estabilidad y autonomía deportiva de Gareca al frente de la selección, aparentemente una de las condiciones puestas por el entrenador argentino para ampliar su vínculo.

Otras condiciones fueron la construcción de una ciudad deportiva, cuyas obras estarán culminadas previsiblemente a final de año, y una mejor gestión del torneo local, que a partir de 2019 pasará a manos de la FPF bajo el nombre de Liga de Fútbol Profesional (LFP).

Gareca inició la negociación el jueves con el director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, quien el día anterior había indicado que el argentino tenía como prioridad renovar con Perú, pero que le inquietaba la situación de Oviedo, cuestionado por sus vínculos con una red de corrupción judicial.

Oblitas afirmó que quería dimitir al conocer los nexos del presidente de la FPF con cuestionados jueces y empresarios, aunque explicó que no se marchó porque su principal objetivo es renovar a Gareca, y este no lo haría si él no estaba.

El argentino terminó su contrato con la FPF al culminar la participación de la selección peruana en el Mundial de Rusia y se tomó el mes de julio de vacaciones antes de decidir si renovaba su vínculo con Perú o emprendía un proyecto nuevo en otra selección o en un club.

Durante las vacaciones de Gareca, en Perú saltó a la luz un escándalo de corrupción judicial, con una red de tráfico de influencias y favores en las altas esferas de la judicatura del país de la que presuntamente era partícipe el presidente de la FPF.

Oviedo supuestamente llevó al suspendido juez supremo César Hinostroza al Mundial de Rusia 2018 mientras el Poder Judicial emitía un fallo que congelaba la investigación de un fiscal contra Oviedo, para el que reclamaba 26 años de prisión por el asesinato de dos sindicalistas de una de sus empresas.

Con Gareca en su banquillo, la selección peruana logró el tercer puesto en la Copa América de 2015 y se clasificó para la Copa del Mundo después de 36 años, un hito altamente celebrado en el país, a pesar de que el combinado nacional no pudiese pasar de la fase de grupos.

Desde que el argentino asumió la dirección técnica de la selección peruana en marzo de 2015, la Blanquirroja ha jugado 46 partidos, con un bagaje de 21 victorias, 12 empates y 13 derrotas. EFE