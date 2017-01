Gasolineras con abasto limitado para tres días

Carlos Segovia Mijares, empresario del ramo gasolinero, indicó que en la mayoría de las estaciones en Durango el abasto de combustible está limitado para tres días más, por lo que es necesario que se puedan reabastecer los depósitos pues de lo contrario podría haber una crisis generalizada de gasolinas.

Mencionó que actualmente la capacidad de surtir combustible en algunas de las gasolineras está limitada pues incluso hubo empresas que no abrieron este martes por temor a incidentes y manifestaciones como han ocurrido en otros estados; “hay gasolinerías que no tienen Magna, otras no tienen Premium y hay quien no abrió por los rumores de saqueos e incendios”, aseveró.

Y es que llegar a perder la inversión hecha en el negocio ha obligado a los gasolineros a pensar en no operar con normalidad hasta que la autoridad no garantice que las manifestaciones de la ciudadanía no se convertirán en motines que pongan en riesgo la seguridad de sus empleados, por lo que ya se ha amagado con cerrar estaciones aunque tengan combustible.

Por otro lado el también regidor de la capital expresó que el desabasto se está extendiendo al diésel, el cual se ha dejado de surtir en algunas estaciones, por lo que la afectación podría crecer por el tema del transporte público y el traslado de mercancía; “hablamos de encarecimiento o escasez de ciertos productos porque a la falta de combustible se suman los bloqueos”, dijo.

Es por ello que, pese a que reconoció la legítima inconformidad de la gente por el alza no solo de la gasolina sino también del gas y la energía eléctrica, Segovia Mijares consideró que las manifestaciones están siendo mal encauzadas ya que estas deberían ir dirigidas hacia los directamente responsables de las reformas y los impuestos, es decir a la Secretaría de Hacienda.

Agregó que atentar contra las empresas es coartar también el empleo que estas ofertan y de paso afectar también a todas las personas que deben desplazarse en sus vehículos hasta sus trabajos; “la gente no puede dejar de trabajar, de ello depende el sustento de sus familias. Las quejas deben ir dirigidas al gobierno federal que es el verdadero responsable”, finalizó.