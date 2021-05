Gastará INE 3.5 mdp en sanitización de elecciones

*Se adquirirán gel antibacterial, toallitas, desinfectante y tapetes

Para la adquisición de gel antibacterial, toallitas, desinfectante y tapetes sanitizantes, así como todo el instrumental para la señalización de la distancia segura, el Instituto Nacional Electoral (INE) gastará 3.5 millones de pesos tan solo en el estado de Durango.

Lo anterior lo dio a conocer el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Roberto Herrera Hernández, quien destacó que a nivel nacional el máximo órgano electoral destinará 350 millones de pesos para la implementación de protocolos sanitarios el día de las votaciones.

El objetivo del INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) es garantizar unas elecciones seguras, en donde la ciudadanía pueda acudir a ejercer su derecho al voto sin riesgo de contagiarse Covid-19; “estamos preparándonos para poder garantizar las condiciones para una votación segura”, dijo.

Es por ello que, en conjunto, el INE y el IEPC celebraron un simulacro en las instalaciones del Museo Villa, donde demostraron a los medios de comunicación los protocolos en los que se le ha capacitado al personal, que incluyen la aplicación de gel, entrega de toallas sanitizantes, toma de temperatura, etc.

Así mismo se llevaron a cabo algunas modificaciones que incluye la instalación de casillas sin cortinas para evitar al máximo contar con áreas que mucha gente toque; “los funcionarios de casilla han sido debidamente capacitados para instruir a los ciudadanos en cómo debe ser su participación en este año atípico”.

Herrera Hernández reiteró que el llamado que hace la autoridad electoral es a continuar cuidándose y a no participar en eventos masivos convocados por los candidatos; “claro que no deberían hacer este tipo de eventos, pero siempre el ciudadano podrá elegir no ir para no exponerse”, puntualizó.