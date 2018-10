Gayà: “Es un punto importante, de confianza”

Redacción deportes, 2 oct (EFE).- El lateral del Valencia, Jose Luis Gayà, señaló a la conclusión del partido ante el Manchester United, contra el que empataron sin goles en Old Trafford, que han logrado un punto que considera importante y que les da confianza de cara al futuro.

“Creo que no es fácil lo que hemos hecho hoy, sabíamos que no podíamos perder y el equipo ha jugado con mucha personalidad. En la primera mitad fuimos superiores, aunque nos han cerrado el pase en el área porque acumulaban mucha gente”, explicó.

“Juegas en Old Trafford y con un poco miedo por que no nos pillen a la contra, nos ha faltado profundidad, pero hemos jugado con las ideas claras. Venir aquí y no sufrir es imposible pero nos vamos de aquí orgullosos”, añadió.

El internacional español destacó la labor defensiva de su equipo ante un rival “muy físico, todos nos superaban en altura y fuerza, pero teníamos que estar muy bien en defensa y creo que los hemos estado”.

“La victoria del otro día nos dio mucha confianza, el equipo va a más, esta muy bien trabajado en defensa y es difícil que nos creen peligro. El equipo va sumando, en ataque nos falta un poco de precisión pero seguro que los goles van a llegar. Tenemos que seguir en esta línea y este año va a ser muy bueno”, auguró.

Por su parte, el centrocampista francés Geoffrey Kondogbia indicó que “es un buen resultado, aquí es una campo difícil, con jugadores de alto nivel y volver a casa con este punto es muy importante. Hemos hecho un partido completo y estamos contentos”.

“En los partidos a veces puedes ganar o el rival ganarte a ti. Al final hemos hecho un buen partido. Estamos contentos porque es un equipo muy grande y empatar aquí no es fácil”, concluyó. EFE