Genera Fenadu versiones encontradas

*Sector privado con buena expectativa, pequeño comercio acusa exclusión

Por: Andrei Maldonado

Si por un lado el sector privado organizado habla de una buena expectativa para la Fenadu, para los pequeños comerciantes el panorama no es tan alentador, pues acusan exclusión para formar parte de los eventos que integran la Feria Nacional de Durango 2022.

Jorge Ochoa Arámbula, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) destacó que este es un periodo muy favorable para la economía local, que lo encamina rumbo a la recuperación económica tras dos años donde la pandemia impidió que se llevara a cabo este evento.

Aunque no precisó el número exacto de empresarios que ya cuentan con un lugar apartado, sí enfatizó que ya hay varios espacios asignados y se espera una muy buena participación en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial y el resto de organismos agremiados en la Expo Durango.

Sin embargo, no todo luce con altas expectativas, ya que por parte del comercio en pequeño todavía quedan muchas dudas en torno a la organización de la Fenadu, ya que no se ha transparentado la asignación de espacios y es fecha, a una semana de que comience, que no hay ningún acercamiento.

Rolando Álvarez Peña, dirigente de la Federación de Trabajadores Independientes (FETI) destacó que esta falta de organización traerá como consecuencia la asignación de espacios castigados para los comerciantes, así como otras irregularidades como el tema del estacionamiento.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp