Generan problemas familiares las clases a distancia

La regidora Rosa María Ascencio señaló que en estos momentos es muy difícil la situación del área académica en todos los niveles educativos, ya que debido al confinamiento muchos padres se sienten frustrados o desesperados al pasar tanto tiempo con los niños en casa y tratando de explicarles las clases, mismas que son difíciles al ser impartidas por televisión.

“El confinamiento nos saca a veces nuestra desesperación o nuestra personalidad oculta, ya que a veces cuando trabajamos y llegamos a casa tenemos un ratito para darle la paciencia al niño, pero es diferente a estar conviviendo la mayor parte del día con ellos, ver que lloran, se desesperan, que tienen impotencia ante situaciones que no comprenden pues el 85 por ciento de la población está aprendiendo por medio de la televisión y no por plataformas, que no comprendan porque no les van a repetir la lección”, expuso.

“Aunque el papá tenga un grado de estudios mayor que el hijo, ya es muy diferente la manera de enseñar, es muy diferente lo que se ve en cada una de las temáticas, eso desespera tanto al hijo como al padre de familia y puede salir la violencia intrafamiliar, inclusive los niños están padeciendo depresión, siendo agresivos, pero son situaciones normales dentro de un confinamiento”, señaló.

“Lo que podemos hacer es tener espacios con los papás, como lo está haciendo el Instituto Municipal de la Familia, donde por medio de talleres y cursos están aprendiendo a cómo sobrellevar estos momentos. Sabemos que no es normal lo que está sucediendo y que se está perdiendo el soporte social que es muy importante tanto para los padres como para los hijos, ya que es ahí donde se puede expresar lo que se siente, pero como sociedad debemos buscar lugares para pedir un apoyo emocional”, finalizó la regidora.

