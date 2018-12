Génesis Rodríguez: “El inmigrante hace a EE.UU. un país más colorido y único”

David Villafranca

Los Ángeles (EE.UU.), 5 dic (EFE).- La actriz latina Génesis Rodríguez, que protagoniza en HBO la película “Icebox” sobre los centroamericanos que tratan de huir de la violencia, enfatizó la gran importancia que tienen los inmigrantes en Estados Unidos, cuyas aportaciones convierten a este país en algo “único”.

“Este país se fundó por inmigrantes y ahorita, no sé por qué, el lenguaje se ha vuelto muy violento contra ellos. Pero el inmigrante aporta al país: trae cultura, comida, lenguaje y diferentes perspectivas que hacen que EE.UU. sea más colorido y único. Es el país de la oportunidad. ¿Desde cuándo se quitó la oportunidad y el sueño al inmigrante?”, dijo en una entrevista telefónica con Efe.

“¿Qué sería de este país sin inmigrantes? Ojalá cambie esto porque es difícil vivir, escuchar y ver las cosas que están pasando”, añadió.

Génesis Rodríguez y Anthony González, el niño que despuntó dando voz al protagonista de la cinta animada “Coco” (2017), encabezan el reparto de “Icebox”, una intensa y dura película sobre la inmigración que dirigió Daniel Sawka y que se estrenará en HBO este viernes.

“Icebox” se centra en la historia de Óscar (González), un joven hondureño que, acosado por la violencia de las maras, se separa de su familia para afrontar una peligrosa travesía hacia EE.UU.

Ocultando sus tatuajes y evitando, como puede, a los criminales que hacen negocio con la desesperación de los centroamericanos, Óscar logra cruzar la frontera pero queda encerrado en uno de los centros de detención temporales en los que los niños aguardan, pasando frío y en lamentables condiciones, que llegue una decisión sobre su destino.

Rodríguez (Miami, EE.UU., 1987), que en “Icebox” interpreta a una periodista que investiga lo que sucede en la frontera, admitió que le afectó personalmente la terrible historia que cuenta este largometraje.

“Cuando leí el guion me pareció fortísimo que un padre piense que mandar a un niño a cruzar la frontera solo es mejor opción que estar en su propio país”, describió.

“Grabando esta película me entraban escalofríos, me sentía sumamente incómoda en el lugar que creamos como el centro de detención. Me dio mucha tristeza, como un vacío por dentro, que eso exista, pero lo peor de todo es que la situación ha empeorado desde que yo grabé esta película”, apuntó.

La actriz se refirió así a que el rodaje de “Icebox” tuvo lugar hace un año y medio, es decir, antes de que la Casa Blanca separara este año a unos 3.000 niños inmigrantes de sus familias en la frontera y de que el presidente Donald Trump describiera como “una invasión” a la caravana de inmigrantes que viajó en las últimas semanas hacia el norte para tratar de llegar a EE.UU.

“Lo que me causa tanta frustración es que después de año y medio la situación empeoró tan gravemente. Ni siquiera la historia que estamos contando en ‘Icebox’ es lo que está sucediendo: están sucediendo cosas peores”, apuntó la hija del cantante venezolano José Luis Rodríguez “El Puma”.

“Lo que está pasando con esta presidencia es que las cosas han escalado a un lugar muy feo. Estamos en un lugar muy feo en la historia de este país”, añadió.

Rodríguez, que en Hollywood ha trabajado en películas como “Tusk” (2014) o “Run All Night” (2015), señaló que la intención de este filme es explicar la inmigración desde un punto de vista humano, más allá de la política, y dar a conocer “por qué los padres están mandando a sus niños a este país para darles una oportunidad de que tengan una vida saludable, sana, inocente y fuera de peligro”.

En este sentido, la intérprete reflexionó sobre cómo se puede preparar un artista para dar vida a situaciones tan dramáticas.

“Hay partes (del papel) que no te puedes preparar: tienes que abrirte y esperar que la historia te conmueva naturalmente (…). Y obviamente te afecta. Esta película se quedó conmigo un tiempo”, indicó.

Por último, Rodríguez dedicó unas afectuosas palabras a su joven compañero de elenco Anthony González.

“Es un actor con un don y una luz especiales. Cuando le conocí dije que no hay mejor actor para este papel porque tiene un brillo en los ojos que era exactamente lo que tenía que representar: la inocencia de un niño”, explicó.

“Le espera por delante una carrera tan bella… La gente le ha escuchado (en el doblaje de ‘Coco’), pero ahora le van a ver y él va a dejar una impresión”, finalizó. EFE