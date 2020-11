Gimnasios sin recibir apoyos de autoridades

Hasta el momento y a pesar de que se realizaron mesas de diálogo entre la presidencia municipal y los propietarios de gimnasios en esta ciudad, no hay avances en cuanto a posibles apoyos ante la situación que enfrentan al mantener cerrados estos establecimientos, señaló Berenice Zavala, presidenta de la asociación de estos establecimientos.

Manifestó que después del incidente que se presentó en días pasados, cuando al manifestarse los propietarios y personal de los gimnasios fueron retirados por elementos de la policía municipal, se aceptó la disculpa que ofreció el alcalde capitalino y se reanudó el diálogo con las autoridades, pero hasta el momento no se han tenido resultados.

Durante las mesas de diálogo que se abrieron con las autoridades municipales, se recibieron algunos ofrecimientos de apoyo ante la situación económica en la que se encuentran los gimnasios en estos momentos, después de que cerraron sus puertas desde hace algunos días, cuando Durango entró en semáforo rojo por la pandemia, pero se trata de opciones que no representan una ayuda real.

Explicó que se les han ofrecido financiamientos por cantidades que van de 10 mil a 50 mil pesos, que plantean un interés que se incrementará hasta un 15 por ciento si los solicitantes, por alguna razón, no pueden pagar a tiempo, opción que puntualizó no les conviene porque en estos momentos los establecimientos no tienen ingresos debido a que están cerrados y aún cuando se plantee una apertura en unos días más, tendrán limitaciones con respecto a las personas que podrán ingresar a estos lugar, lo cual se afectará su situación económica.

“Nos dicen que nos pueden dar un crédito, pero si no cumplimos de manera oportuna, el pago de intereses se incrementará un 15 por ciento, además de que nos piden garantías como las facturas de los aparatos que tenemos o un vehículo, pero este último no vale 50 mil pesos”, dijo textualmente la presidenta de la Asociación de Gimnasios, al manifestar que se trata de opciones que no les convienen, pero hasta el momento no se les han planteado otras alternativas para enfrentar una situación que tiende a complicarse, pues recordó que una vez que se permitió la reapertura de gimnasios en meses anteriores, no se recuperaron los ingresos que se tenían antes de la pandemia y muchos usuarios no regresaron.

