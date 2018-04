Gimnastas estadounidenses dominan Pacific Rim en Colombia

Medellín (Colombia), 29 abril (EFE).- Estados Unidos dominó el certamen internacional de gimnasia Pacific Rim, que terminó hoy en Medellín con Sam Mikulak y Camilla Feeley como las grandes figuras en artística y rítmica, respectivamente.

La delegación estadounidense se alzó con 29 preseas doradas en los tres días de competición que albergó el Coliseo Iván de Bedout, donde 250 gimnastas de 16 países participaron en diferentes modalidades.

El estadounidense Mikulak ganó el oro del concurso completo al registrar en los seis aparatos 87.700 puntos, para relegar a su compatriota Akash Modi al segundo lugar con 83.500 y al colombiano Carlos Calvo al tercero con 80.050.

En barra fija también se impuso con 15.000 puntos, y así dejó con la plata al ecuatoriano Israel Chiriboga (13.425) y con el bronce al colombiano Calvo (13.375).

Para redondear su gran presentación, además de alcanzar el oro por equipos, finalizó en el primer cajón del podio en anillas con puntaje de 13.875. La plata quedó en manos del también estadounidense Modi (13.850) y el bronce lo obtuvo el canadiense Chris Kaji (13.600).

“Estoy muy emocionado con la competencia y lo cómodo que me siento en Colombia”, expresó a periodistas Mikulak, quien señaló que en barras paralelas, en la que terminó segundo, “lo hice bien y me sentí feliz haciendo mi rutina, pero no estuve al nivel que quería”.

La gimnasia artística en damas también hizo su aportación a Estados Unidos en el medallero con Grace McCallum tras conseguir 54.850 puntos en el concurso completo para adjudicarse la presea dorada y dejar con la plata a su compatriota Morgan Hurd (53.300), campeona mundial en Montreal 2017, quien no tuvo una buena presentación en la barra de equilibrio.

El tercer lugar fue para la argentina Martina Dominici (51.050), que debió cederle el bronce a la canadiense Haley de Jong (50.150) al ser Argentina un país invitado al Pacific Rim.

En salto fue Jordan Chiles (14.188) la que sumó otro metal dorado para la delegación estadounidense, que también se quedó con el primer lugar en suelo con Chiles y su puntaje de 13.650, mientras que en barras asimétricas la canadiense Haley de Jong conquistó el oro (12.625) y la australiana Talia Folino hizo lo propio en barra de equilibrio con un puntaje de 13.175.

La gimnasia rítmica también le dio grandes réditos al equipo estadounidense con la impecable presentación de Camilla Feeley, quien además de imponerse en el concurso completo con 62.850 puntos, finalizó con el oro en aro, balón, cintas y mazas para convertirse en la gimnasta ganadora del evento en Medellín con seis metales dorados.

En trampolín fue implacable la delegación japonesa, al conquistar cinco medallas de oro, una de ellas en sincronizado con la dupla conformada por Yasuhiro Euyama y Ryohei Taniguchi con un puntaje de 92.885, que fue suficiente para dejar segundos a los australianos Aiden Thomas y Swadling (91.230) y terceros a los canadienses Jacob Cranham y Andrew Martin (58.830).

En damas, la pareja japonesa integrada por Reina Satake y Rana Nakano alcanzaron el oro, con un puntaje de 86.545, mientras que las canadienses Laurence Roux y Kalena Soehn se quedaron con la plata (83.845) y las colombianas Katish Hernandez y Angie Peña se adjudicaron el bronce (77.850).

Este certamen, que congrega a los países que tienen costa sobre el Pacífico, se celebró por primera vez en Latinoamérica al sumar a Colombia a sedes como Estados Unidos, Canadá, Australia y Corea. EFE