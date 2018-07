Gloria Estefan: Las primeras canciones que canté eran de Joselito

Madrid, 23 jul (EFE).- Sin palabras para explicar su emoción recibió hoy la cantante, compositora y actriz Gloria Estefan la Medalla de Oro de las Bellas Artes en España, acto en el que hizo gala de sus raíces españolas y aseguró que su primer ídolo musical fue Joselito y de él las primeras canciones que entonó.

En un acto celebrado en el Teatro Real de Madrid, el ministro español de Cultura y Deporte, José Guirao, le entregó ese reconocimiento que no pudo recibir, por “causas de fuerza mayor”, de manos de los reyes de España en el acto celebrado en el Museo Pompidou de Málaga (sur de España) el pasado febrero.

La cantante cubanoestadounidense la recogió hoy acompañada de su inseparable esposo, el productor Emilio Estefan, un hombre “motivador” al que lleva unida 43 años y sin el que -aseguró-, “no habría medalla” porque toda su exitosa carrera la han desarrollado juntos.

El ministro aludió a las raíces asturianas (norte) de Gloria Estefan -“de pequeña te caíste en la marmita de la fuerza y energía asturianas- y la galardonada tomó el testigo recordando que su abuelo Leonardo fue una de las personas más importantes en su vida y que con él descubrió en los cines a su primer ídolo musical, Joselito.

“España siempre ha sido gran parte de quién soy y sigue muy viva en mi corazón. Mi primer ídolo musical fue Joselito y sus canciones las primeras que canté, iba a todas sus películas con mi abuelo Leonardo y pensaba que era muy gracioso. La música de España me tocaba el corazón y ha seguido así en mí porque uno no se olvida nunca de sus raíces”, dijo.

También agradeció a Luis Merino, veterano ejecutivo de la radiofórmula y hoy consultor musical que le abriera el camino a su disco “Mi tierra” en España. “Sin él quizá no se hubiera escuchando. Me conocían por otros discos en inglés, pero era importante que me oyesen en mi primer idioma, el español”, recordó una mujer “siempre orgullosa de ser española, cubana y americana”.

Rodeada de su familia española, reveló que su madre, que murió el año pasado, planeaba acompañarla en la recogida de esta Medalla de Oro de las Bellas Artes.

Tras recibir el galardón aseguró: “Llevo a España conmigo siempre en mi corazón, estoy muy agradecida por tanto apoyo y con esto aún más, porque es otro pedazo de España”.

El ministro Guirao, quien le aseguró que la merece “absolutamente”, destacó que la cantante hizo una “irrupción espectacular” en el panorama musical español, “poniendo a bailar” al país con discos como “Mi tierra”, el preferido de Estefan porque “abrió paso a la cultura y el sonido latinoamericano mundialmente”, y “Grandes éxitos”.

Dos hitos en una carrera larga y exitosa que ha plasmado como productora del musical “On Your Feet”, estrenado en Broadway en 2015 y actualmente de gira por Estados Unidos, aunque también ha llegado a Holanda una versión en holandés, en 2019 se estrenará en Londres y habrá otra producción para Japón, siempre con las canciones en idioma original.

“Un día le dije a Emilio que me gustaría poder clonarme y lo he logrado, tengo a tres Glorias trabajando en este musical”, bromeó la artista, que planea hacer una versión en español para España y América Latina.

Su público disfrutará en enero de 2019 de su nuevo disco, en el que explora “ritmos brasileros con músicos de allí”, para lo que ha “reinventado” algunos temas propios -“‘Conga’ se llama ahora ‘Samba’ y tiene una percusión impresionante”, adelantó- y creado cuatro nuevos para un trabajo con el que quiere “celebrar Brasil”.

Orgullosa madre de la cantante Emily Estefan -“ya quisiera yo cantar como canta mi niña”- y abuela de un nieto, Gloria Estefan comienza ahora una semana de vacaciones en España, las primeras que toma con su marido en cuatro años, y en ellas no faltarán los boquerones, una de sus comidas favoritas. “Ya los hay en Miami, pero no es lo mismo”. EFE