Gobernador de P.Rico viaja a Washington para participar en cumbre inversión

San Juan, 20 jun (EFE).- El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, viajó hoy a Washington DC, para participar en la cumbre Select USA Investment que se lleva a cabo entre hoy y el 22 de junio y cuya meta es enfocar y promover la Inversión Extranjera Directa (IED) en Estados Unidos.

Select USA reúne a empresas de todo el mundo, así como a organizaciones de desarrollo económico de todos los rincones de la nación y otras partes que trabajan para facilitar la inversión empresarial en Estados Unidos, informó hoy La Fortaleza, sede del ejecutivo, en un comunicado.

Cada cumbre se centra en un tema relacionado con el entorno de inversión de Estados Unidos, las tendencias de la industria y nuevas oportunidades, agregó.

Además, el primer ejecutivo viajará a Nueva York junto a la primera dama Beatriz Rosselló para participar mañana 21 de junio de la Gala Anual Ay Le Lo Lai Dance of Hope del Hope For Families and Children Foundation y el Puerto Rican Family Institute.

Durante la gala, la primera dama será honrada por su labor tras el paso del huracán María por Puerto Rico.

El secretario de Estado de la isla, Luis G. Rivera Marín, ejercerá como gobernador interino hasta el regreso del primer mandatario el sábado 23 de junio. EFE