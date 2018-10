Gobernadora bonaerense pide que el esfuerzo ante la crisis sea “equitativo”

Buenos Aires, 3 oct (EFE).- La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, sostuvo hoy en el foro empresarial IDEA, uno de los más representativos del país, que el “esfuerzo” ante la actual crisis económica ha de ser “equitativo”.

En la apertura del 54 Coloquio IDEA, en Mar del Plata, en la costa atlántica bonaerense, Vidal se refirió a su candidatura como mujer en el 2015, una elección que, según contó, fue “la confirmación de algo que siempre creí, y es que, la sociedad no cambia por el Gobierno, sino el Gobierno cambia por lo que se produce primero en la sociedad”.

Durante el acto, la ex ministra de Desarrollo Social de la ciudad de Buenos Aires habló del oficialismo y dijo que viene “a representar una vocación de cambio profundo”, y añadió que “la transformación y vocación cultural de cambio se sigue sosteniendo”.

“Cuando más de 40.000 personas presentan su declaración jurada es porque saben que la gente los están mirando, la gente es quien tiene el poder”, aseveró la titular.

Ante la pregunta de qué tres aspectos cambiaría en Argentina, la gobernadora declaró: “No quiero una Argentina cerrada, que necesita siempre un enemigo para justificarse, quiero a la Argentina de los Juegos Olímpicos, del G20”.

Además, destacó la figura del cirujano cardiovascular argentino Ignacio Berra (ganador del premio Innovar por un dispositivo para aumentar los transplantes del corazón con un costo diez veces menor del que se paga en Argentina por importarlo), y sentenció: “Quiero esa Argentina y esa provincia”.

Sobre el papel de los gobernadores, recalcó que frente a la “difícil” realidad actual en estos meses escuchó a mucha gente mayor decirle a los jóvenes “esta ya la viví”, ante la situación y el sentimiento de resignación que apreció generalizado en la sociedad.

“Para tener resultados distintos tenemos que poner la verdad sobre la mesa y respetar los contratos y los acuerdos y no gastar más de lo que uno tiene es importante tanto para la vida como para el Estado”, insistió Vidal.

Asimismo, la gobernadora reflexionó: “todo el tiempo nos estamos mirando entre nosotros para ver de quién es la culpa y que no sea nuestra. No podemos pedirle el esfuerzo a los argentinos si nosotros no lo hacemos. El esfuerzo se tiene que notar”. EFE