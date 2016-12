Gobernadores piden a Congreso concretar marco legal de Fuerzas Armadas

México, 20 Dic (Notimex).- El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Graco Ramírez Garrído Abreu, solicitó al Congreso de la Unión acelerar los trabajos para concretar el marco legal de las Fuerzas Armadas y el modelo policial único.

“Las Fuerzas Armadas no están porque quieren estar, están porque tenemos necesidades de atender las urgencias y emergencias, ellos no son los responsables de la seguridad pública, somos nosotros los gobernadores.

“Es importante entender que las Fuerzas Armadas no son policías, ellos tienen tareas consagradas en la Constitución mucho más importantes que tienen que ver con la soberanía y la seguridad interior”, subrayó.

Al participar en la XLI sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que estuvo encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, anunció que el próximo año los mandatarios estatales se reunirán para resolver el problema que tiene que ver con la gobernabilidad del país.

“No se quiere afectar a los municipios, pero están superados por la delincuencia”, por lo que se requiere una sola policía por estado.

En este sentido, recordó que el Congreso de la Unión puede ayudar en crear el modelo de policía de Mando Único, porque se han dado resultados en las entidades donde se implementa, aún sin contar con el andamiaje legal necesario para hacerlo.

Dijo que la presencia del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, es producto de que no existe una policía “hay que construirla para que las Fuerzas Armadas dejen la tarea que no les corresponde”.

El gobernador de Morelos enfatizó que después de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, se logró un consenso para definir un modelo policial estatal para enfrentar debilidades de las policías municipales, mediante la profesionalización y capacitación y así fortalecer la cadena de custodia del nuevo Sistema de Justicia Penal.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública acordó consolidar el Sistema de Justicia Penal mediante la adhesión de las entidades:

Actualizar el programa rector de profesionalización con énfasis en las competencias que las policías deben tener en dicho sistema. Diseñar un modelo de seguimiento y evaluación de la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

A su vez, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, señaló que se requiere consolidar el Sistema de Justicia Penal; es momento de que cerremos filas, “de que no nos repartamos culpas, sino que homologuemos la actuación y podamos trabajar, tanto federación como los estados, en este diseño que exige la participación”.

Consideró indispensable “que todos participemos y que nos sumemos a tareas de corto, mediano y largo plazo para una implementación exitosa a fin de alcanzar la meta propuesta de una mejor justicia, un mejor sistema de enjuiciamiento penal en todo el país”.

En tanto, el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carrera López, expuso que “dentro de este modelo homologado, destaca la importancia de capacitar a más de mil 500 servidores públicos que laboran en programas de prevención del delito a nivel estatal y municipal.”

Consideramos, añadió, que ésta debe ser la prioridad para el 2017, así como la focalización de acciones en materia de prevención con el propósito de evitar dispersión de recursos y esfuerzos, y obtener entre todos mejores resultados.

El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, señaló que se requiere crear una norma técnica para estandarizar los centros de control, comando, cómputo y comunicaciones -los llamados C4, C5-, que son un punto neurálgico para aplicar la inteligencia, articular esfuerzos, privilegiar la coordinación de las distintas fuerzas de seguridad.

Sin embargo, dijo, han sido creados con el esfuerzo particular de diferentes entidades, municipios inclusive, con criterios heterogéneos, tal vez aislados, y sin estándares técnicos homologados. Esta falta de estandarización en ocasiones hace difícil las sinergias y la colaboración entre instancias, reconoció.

Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, externó que “hoy, 43 por ciento de la población de nuestro país se encuentra interconectada y con el riesgo latente de ser víctimas de cualquier tipo de delito en la web”.

Alberto Javier Olvera Rivera, invitado de la sociedad civil, expuso que “debemos preguntarnos en qué hemos fallado, ya que los errores no vienen de carencias de diagnóstico o de escasez de propuestas”.

Finalizó que “todos sabemos lo que hay que hacer y si no se hace o no se hace bien es porque la mayoría de los políticos han considerado que no les es rentable la inversión en el sistema de justicia, pues piensan que no da votos, mientras que una aplicación efectiva de las reformas implica la pérdida de su control sobre las instancias de seguridad y justicia, las cuales han usado para impulsar o proteger sus propias carreras”.