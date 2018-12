Gobierno argentino recalca a familias de submarino que siempre quiso buscarlo

Buenos Aires, 4 dic (EFE).- El ministro de Defensa de Argentina, Oscar Aguad, recalcó hoy a los familiares de las 44 víctimas del naufragio del submarino ARA San Juan que el Gobierno siempre tuvo “vocación” de buscarlo, aunque los afectados no están de acuerdo.

El titular de la cartera de Defensa volvió a declarar hoy como testigo ante una comisión bicameral creada para investigar lo sucedido con la nave, que desapareció en el océano Atlántico el 15 de noviembre de 2017 y fue encontrada un año y un día después a 907 metros de profundidad por la empresa Ocean Infinity, dos meses después de que el Gobierno la contratara para la búsqueda.

“Siempre tuvimos vocación de buscarlo”, afirmó el ministro frente a las preguntas de los familiares presentes, que dudan del compromiso del Gobierno con el caso, dos semanas y media después de localizar el submarino a 500 metros de la costa argentina.

En un primer momento, Aguad adujo para no presentarse a la comisión que se iban a tratar temas de la investigación bajo secreto de sumario y no quería revelar los posibles responsables, pero al ser requerido tras una moción, se personó para responder a los familiares de las víctimas las cuestiones de carácter público.

A pesar de que no pudo trasladar las hipótesis que se manejan sobre los motivos del naufragio, el titular de Defensa sí aseguró a los familiares que no tienen “nada que ver” con el casco del submarino.

Asimismo, se mostró crítico con la comisión creada para investigar el caso -integrada por parlamentarios del oficialismo y la oposición- e insistió en que cumplieron su cometido.

“Me comprometí a encontrar el submarino. Lo encontramos, mal que les pese a muchos, lo encontramos”, afirmó Aguad.

Los familiares se mostraron muy críticos con esta afirmación, ya que consideraron que los principales artífices de que se localizara fueron ellos.

“Yo estuve viviendo seis meses y medio en la base naval de Mar del Plata para presionar para que ellos hicieran algo. No hicieron nada y no nos quedó otra que venir a Plaza de Mayo y acampar 52 días para poder conseguir lo que conseguimos. Nosotros conseguimos todo esto, ellos no consiguieron nada”, comentó a Efe Zulma Sandoval, madre de uno de los tripulantes.

El ministro informó de que esta noche se producirá un avance en la investigación, ya que la jueza encargada del caso, Marta Yáñez, recibirá 67.000 fotos de Ocean Infinity de “altísima calidad” para recomponer el estado material en el que quedó la nave.

Por otra parte, todavía no se definió si será posible reflotar el ARA San Juan debido a que Argentina no cuenta con los medios técnicos para hacerlo y Yáñez sostiene que traerlo a la superficie puede perjudicar las pruebas.

Sin embargo, Juan Aramayo, familiar de una de las víctimas, argumentó a Efe que si reflotan el submarino “se va a saber la verdad” y además, en el caso de que sus seres queridos estén en él, podrán darles una “digna sepultura, como se merecen”.

María Victoria Morales, madre del cabo principal de la tripulación, también abogó por rescatar el submarino del fondo del mar y se mostró apenada por toda la situación.

“Me pregunto mil veces por qué no lo hice quedar, tiene dos hijitas y te preguntan todo el día por él. El gobierno nos defraudó. Yo voté al señor Macri, estoy arrepentida de haberlo hecho, mi hijo también lo votó”, dijo a Efe. EFE